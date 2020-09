Ghana/Egypte: John Antwi atteint le cap des 100 buts sous les couleurs de clubs égyptiens

L'attaquant ghanéen John Antwi a franchi une étape remarquable dans le football égyptien cette semaine en inscrivant son 100e but toutes compétitions confondues sous le maillot de clubs égyptiens.

Antwi, 28 ans, qui joue actuellement pour Pyramids FC a marqué le seul but de son équipe lors de leur défaite à l'extérieur 2-1 à Gouna dimanche (6 septembre 2020); son quatrième but en championnat cette saison et 10e toutes compétitions confondues avec Pyramids.

C'était également le 72e but d'Antwi en Premier League égyptienne, et son 100e but avec des clubs égyptiens, établissant un nouveau record sans précédent pour un joueur étranger dans l'histoire du football égyptien.

Antwi a rejoint Ismaily en 2012. Il a également arboré les maillots d'Al Ahly et Misr El Makasa avant de rejoindre Pyramids l'année dernière. Sous le blason de ces quatre différents clubs, il a inscrit 35 buts avec Ismaily, 11 avec Al Ahly, 40 avec Makasa et 14 avec Pyramids.

Outre ses 72 buts en championnat, Antwi a marqué 14 buts en Coupe d'Egypte, 3 en Ligue des Champions de la CAF, 9 en Coupe de la Confédération de la CAF et 2 buts en Ligue arabe des champions.

Ses 72 buts en Premier League égyptienne constituent également un record pour un joueur étranger. Antwi - qui était le meilleur buteur de la Ligue égyptienne lors de la saison 2013/2014 avec Ismaily - a dépassé son compatriote Ernest Papa Arko, qui a joué pendant plus de dix ans en Égypte.

Voici les cinq meilleurs buteurs étrangers de l'histoire de la Premier League égyptienne;

John Antwi (Ghana) - 72 buts

Ernest Papa Arko (Ghana) - 61 buts

Minisu Buba (Nigeria) - 57 buts

Chernor "Cherno" Mansary (Sierra Leone) - 54 buts

Felix Aboagye (Ghana) - 52 buts

Photo @pyramidsfc