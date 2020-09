Gabon: Le Copil menace

Le Coordinateur technique du comité de plan de veille et de riposte contre l'épidémie de coronavirus au Gabon (Copil) a dénoncé ce lundi 7 septembre à travers un communiqué, un réseautage de falsification des résultats des tests à la covid-19. Les personnes responsables de cette pratique et celles faisant usages de ces faux résultats encourent des poursuites judiciaires.

En raison de la situation sanitaire qui sévit à travers le monde et dans le pays, les voyages sont désormais conditionnés par la présentation d'un test jugé négatif à la covid-19. Pour ce faire un dispositif a été mis en place par les autorités gabonaises, avec des centres de dépistages gratuits pour la plus part. Cependant le Copil par l'entremise de son coordinateur technique a dénoncé des comportements qui pourraient aisément contribuer à la propagation du coronavirus à travers le pays. Un réseau de fabrication et de délivrance illégale des résultats négatifs à la covid-19 a été constaté par le Copil.

« Aussi est-il opportun de rappeler que seuls les hôpitaux et centres de dépistage mis en place par le copil coronavirus sont autorisés à effectuer les tests virologiques (RT-PCR) et à délivrer les résultats aux populations. Le dépistage est gratuit pour toutes personne qui le souhaite dans les sites habilités à réaliser les tests de dépistage de la covid-19 » a rappelé Romain TCHOUA, coordinateur technique du Copil et par ailleurs Médecin Général des Armées.

Ainsi, les personnes qui usent de cette mafia pour se procurer des tests négatifs à la covid-19 et celles qui les délivre de façons illégales seront poursuivis devant les juridictions compétentes.