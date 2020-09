Angola: L'IGAPE désapprouve les rapports de bilan de 26 entreprises publiques angolaises

Luanda, — Vingt-six (26) entreprises publiques angolaises, sur un total de 86 évaluées par l'Institut de gestion des actifs et des participations de l'Etat (IGAPE), n'ont pas reçu l'approbation de leurs rapports de comptes relatifs à l'année économique 2019.

Selon les données du rapport agrée du secteur entrepreneurial public, il s'agit de l'Angola-Telecom, de Port de Namibe, du Port de Luanda, de Peskwanza, des Edições Novembro, d'Entrepôt douanier d'Angola, de Gesterra, d'Aldeia Nova, de Sécil Marítima, de Gráfica popular, d'Enapp, d'Instal, d'Easc, du Group Ensa et de Simportex.

L'IGAPE n'a pas non plus approuvé les rapports des comptes des entreprises Pescangol, Aerovia, Epas-Uige, Ende, Tcul, Pescangol, Madang, Edipesca Namibe, Epas Kwanza Norte, Epas Huila et Epas Lunda Sul.

Dans ce rapport agrée, l'IGAPE approuve, sans réserves, les bilans de huit entreprises publiques, à savoir CFL (Chemins de fer de Luanda), Port de Namibe, Recredit, Egti, Bodiva, Unicergas, Encel et Epas Lunda Norte.

Par ailleurs, l'IGAPE a reçu, avec réserves, les rapports de comptes des entreprises suivantes: Agence Angola Presse (Angop), Radio nationale d'Angola (RNA), Télévision publique d'Angola (TPA), BCI,BPC, BDA, Sodiam, Epal, Ferrangol, Protel, Reseau National de Transport (RNT), Ensa-seguros et Chemin de fer de Namibe.

Les résultats opérationnels des activités des entreprises publiques en 2018, selon le Rapport, se sont fixés à 211, 7 milliards de kwanzas, valeur inférieure (55,3 %) à celle de 2018.

Parmi les entreprises ayant contribué le plus à ce résultat, figure la Recredit, avec 50 % , et la Prodel, avec 13 %, d'où l'approbation de leurs comptes, sans réserves.

Par contre, l'on a enregistré la réduction de 55,3 %, justifiée par les absences de la TAAG,-SA (Compagnie Aérienne Angolaise) et de la Sonangol-EP, ainsi que la non inclusion des bénéfices opérationnels des entreprises du secteur financier.

L'univers du Secteur Entrepreneurial public (SEP) comprend 86 entreprises publiques, reparties à 70 entreprises publiques, 10 du domaine public et six (6) des participations minoritaires.

Le secteur de l'Energie et des Eaux, de Transport et de l'Agriculture et Pêche constituent le poids le plus lourd du portefeuille du SEP avec 24 %, 20 % et 10% respectivement.