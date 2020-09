Maroc: Mutandis accuse une baisse de 11% de son résultat net courant au premier semestre

Mutandis a réalisé lors du premier semestre 2020 un résultat net courant de 37 millions de dirhams (MDH), en baisse de 11% par rapport à la même période de l'année dernière, selon les indicateurs semestriels de la société publiés lundi.

Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 683 MDH, stable par rapport à la même période de l'année précédente, d'après l'entreprise qui vient de rendre publics ses comptes consolidés au 30 juin 2020. Dans le détail, les différentes marques de détergents de la société ont enregistré "une très bonne performance" avec une évolution de 11% par rapport au 1er semestre 2019, tirée par l'eau de javel (+65%) et la poudre main (+7%), rapporte la MAP.

Dans les produits de la mer, les ventes de conserves de sardines ainsi que les ventes de produits accessoires et déchets s'affichent en hausse respectivement de 5% et 20% par rapport à la même période de 2019, malgré les perturbations de la production consécutives au confinement des pêcheurs de la pêche côtière et aux mesures de distanciation sociale mises en oeuvre dans les usines.

D'après la même source, le chiffre d'affaires des bouteilles alimentaires a enregistré une forte baisse de 34% par rapport au S1- 2019 en raison de la baisse de 20% des volumes, à cause du confinement sanitaire et de la fermeture des hôtels, cafés et restaurants. Les ventes des jus de fruits ont également reculé pendant la période de confinement du fait de l'arrêt de la consommation hors domicile, relève Mutandis, précisant que ses marques propres sont à -2% au Maroc, +10% à l'export et -32% s'agissant des ventes aux compagnies aériennes.

Durant les six premiers mois de 2020, la société a réalisé un excédent brut exploitation (EBE) de 105 MDH en baisse de 1% par rapport à la même période de l'année dernière.