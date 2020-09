Egypte: Examen de la coopération entre l'Egypte et l'Afrique du Sud dans la production militaire

Le ministre d'Etat pour la Production militaire, Mohamed Ahmed Morsi a examiné mardi,8 sept, avec l'ambassadeur d'Egypte en Afrique du Sud, Ahmed el-Fadely le renforcement de la coopération entre les entreprises de la production militaire et celles sud-africaines.

Les potentialités, la technologie technique et humaine dont disposent les compagnies relevant du ministère de la Production militaire dans divers domaines de fabrication militaire et civile ainsi que les produits militaires et civils fabriqués par ces entreprises ont été au menu des discussions.

Pour sa part, M.el-Fadely a exprimé son aspiration à transférer les expertises techniques et technologiques dans les domaines des industries militaires et civiles des entreprises de la production militaire à l'Afrique du Sud, affirmant son engagement à inviter les investisseurs et les hommes d'affaires sud africains à visiter les compagnies et les unités de la Production militaire pour prendre acte de leurs potentialités .

Ces entrevues s'inscrivent dans le cadre de l'attachement du ministère à conforter les relations avec tous les Etats et à ouvrir de nouveaux horizons de coopération, a déclaré le porte-parole du ministère de la Production militaire, Mohamed Eid Bekr.