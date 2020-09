Soudan: Le Président Kiir reçoit lieutenant général Kabbashi à Juba

Juba — Le Président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir, a reçu lundi au palais présidentiel à Juba le membre du Conseil de souveraineté de transition, lieutenant général Shams-Eddin Kabbashi, qui a transmis au Président Kiir les salutations et les remerciements du Conseil de la Souveraineté de Transition et du Conseil des Ministres pour avoir accueilli les négociations de paix entre le gouvernement et le Front Révolutionnaire qui ont duré pour un an.

Le chef de l'équipe de médiation du Soudan du Sud, conseiller Tut Gulwak, a déclaré que le lieutenant-général Shams-Eddin a informé le Président Salva Kiir d'un certain nombre de questions pertinentes au processus de paix au Soudan et l'a remercié pour l'accueil et le parrainage de l'État du Soudan du Sud aux négociations.

Il a passé en revu son affirmation selon laquelle la signature finale de l'accord de paix aura lieu le 2 Octobre.