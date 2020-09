Algérie: Projet de révision constitutionnelle - Le poste de Chef du Gouvernement consacré en cas de majorité parlementaire

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a indiqué, mardi à Alger, que le poste de "chef du Gouvernement" serait consacré en cas de majorité parlementaire aux élections législatives, et celui de "Premier ministre" en cas de majorité présidentielle.

Dans son chapitre relatif à la séparation des pouvoirs, le projet de révision de la Constitution "consacre le poste de chef de Gouvernement lorsqu'il résulte des élections législatives une majorité parlementaire, et celui de Premier ministre en cas de majorité présidentielle", a indiqué le

Premier ministre qui présentait le texte de loi portant projet de révision de la Constitution devant les membres de la Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN), en présence du président de l'APN, Slimane Chenine, du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati et du président du Comité d'experts chargé de la révision constitutionnelle, Ahmed Laraba.

Les prérogatives du Président de la République ont été réduites, notamment celles relatives aux missions législatives et judiciaires, a précisé M. Djerad, soulignant qu'"en cas de vacance du Parlement, le Président de la République peut légiférer par ordonnance".

"Les prérogatives du Président de la République en matière d'annonce d"état d'urgence, d'état de siège et d'état d'exception ont été également limitées", a fait savoir le Premier ministre.

Djerad a également évoqué le renforcement de la mission de contrôle par le Parlement de l'action du Gouvernement, qui sera désormais appelé à lui présenter les données demandées tout en lui permettant de procéder à un retrait de confiance suite à des auditions supervisées par les députés de l'APN".

"Ceci ne saurait être réalisé en l'absence d'une Justice +indépendante+", a précisé M. Djerad ajoutant que "l'indépendance du Conseil supérieur de la Magistrature a été confortée à la faveur de cet amendement".

Concernant les instances de contrôle, le projet prévoit plusieurs dispositifs de contrôle, notamment "le contrôle de la constitutionnalité des lois" consacrées en Algérie depuis 1989.

Part ailleurs, M. Djerad a rappelé que "vu la polémique suscitée autour de l'autorité chargée des élections", l'Autorité nationale indépendante des élections a été constitutionnalisée en vue de "renforcer son indépendance pour qu'elle s'acquitte de cette mission en lui attribuant un plein pouvoir pour la gestion du processus électoral, depuis son début jusqu'à l'annonce des résultats".

Par ailleurs, la Cours des comptes a été consacrée en tant que Haute institution indépendante en vue de contrôler les deniers publics et garantir la transparence dans la gestion outre la prévention contre la corruption tout en consolidant ses prérogatives afin de lui permettre de procéder au contrôle à posteriori des fonds de l'Etat au sein des collectivités locales et des instances publiques. Gérée par une loi organique, cette haute instance contribuera également à la promotion de la bonne gouvernance et à la transparence.

Evoquant les organes consultatifs, le Premier ministre a affirmé le maintien du Haut conseil islamique (HCI), du Haut conseil de sécurité (HCS), du Conseil national économique et social (CNES) qui prend désormais en charge le volet environnement, du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), du Conseil supérieur de la jeunesse et du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST).

Le document fait état également de la création d'une nouvelle instance intitulée «Académie algérienne des sciences et des technologies", haute autorité à caractère scientifique.

Les voies de vote ont été maintenues, «via le Parlement, par ¨voie référendaire, ou par les deux voies en même temps», a-t-il précisé.

Le seul amendement introduit à ce chapitre concerne «un article garantissant les questions intangibles et l'introduction d'une disposition concernant le Tamazight, en tant que langue nationale et officielle », a-t-il conclu.