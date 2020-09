Algérie: Energie - Attar souligne l'impératif d'accélérer le renouvellement du système électrique

Alger — Le ministre de l'Energie Abdelmadjid Attar, a souligné mardi à Alger l'urgence d'accélérer le renouvellement du système électrique et de sa modernisation.

Lors d'une visite de travail effectué à la société Opérateur Système électrique (OS), filiale du groupe Sonelgaz, situé au Gué de Constantine, pour s'enquérir de son fonctionnement et de ses missions, M. Attar a insisté, particulièrement, sur l'urgence de moderniser et d'accélérer le renouvellement du système d'une part et de s'adapter à une transformation rapide du modèle de consommation énergétique qui va être basé, non seulement de plus en plus, sur des sources d'énergie renouvelables mais aussi des technologies qui évoluent très rapidement.

Accompagné de messieurs Chems Eddine Chitour, ministre de la Transition Energétique, et Chahar Boulakhras, Président Directeur General du Groupe Sonelgaz, le ministre a écouté à cette occasion, un exposé sur les principales missions de l'Opérateur Système et de sa position hautement stratégique dans le secteur de l'électricité qui consiste, conformément à la loi, à la gestion et à la coordination du système électrique national (production et transport) et à la gestion des échanges internationaux des flux électriques.

L'opérateur système veille, en particulier, à l'équilibre permanent entre la consommation et la production, à la sécurité, à la fiabilité et à l'efficacité de l'alimentation électrique.

En relation avec la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), la prévision à court et moyen terme de la demande d'électricité et sa satisfaction, ainsi que la gestion de la réserve du parc de production de l'électricité font partie aussi de ses missions.

Crée le 02 janvier 2006, l'Opérateur dispose de 06 Centres de Conduite : Un ventre National et cinq régionaux et ce pour mieux assurer ses missions. L'élément clé pour les Centres de Conduite est le Système de Conduite.

Compte tenu de son importance et afin de l'adapter aux nouvelles exigences notamment celles liées à la gestion des sources de production renouvelables, l'Opérateur Système a pris la décision de procéder au remplacement du système de conduite actuel par un système de nouvelle génération technologique.

M. Attar a visité, ensuite, les Centres de dispatching national et régional qui assurent la gestion du réseau de transport national et de la région du Centre en coordination avec les gestionnaires de réseaux de transport (GRTE), de la distribution et les clients haute tension.

Le système électrique est composé de réseaux 400 KV, 220 KV et 60 KV et les différentes centrales de production électrique réparties sur le territoire national avec leurs différentes technologies.

Au terme de sa visite, le ministre a rendu hommage aux travailleurs du groupe Sonelgaz, pour les efforts consentis au cours de la période très difficile avec le Covid-19, pour assurer une alimentation régulière, et de qualité en électricité