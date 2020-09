Maroc: L'Italie salue l'engagement du Maroc en faveur d'une solution politique à la crise en Libye

Rome — Le ministère italien des Affaires étrangères a salué, mardi, l'engagement du Maroc à trouver une solution politique à la crise en Libye.

"Nous saluons l'engagement du Maroc pour parvenir à une solution politique à la crise en Libye", a écrit le ministère italien des Affaires étrangères dans un message sur Twitter, se félicitant des efforts du Royaume pour le rétablissement de la stabilité dans ce pays.

Le ministère italien a souligné, dans ce sens, que les séances de dialogue qui ont réuni à Bouznika des membres du Haut Conseil d'État et du Parlement libyens représentent une autre contribution au processus visant à rétablir la stabilité dans ce pays sous l'égide des Nations-Unies.

Auparavant, le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des députés italienne avait salué les efforts du Maroc dans le dialogue inter-libyen.

«Le lancement à Bouznika, sous le parrainage du Maroc et avec l'accord des Nations Unies, de pourparlers entre les représentants du gouvernement de Tripoli et l'Assemblée parlementaire de Tobrouk est un pas en avant important dans la consolidation du cessez-le-feu et pour entamer un processus en vue d'une solution politique à la crise libyenne", a estimé Piero Fassino, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des députés italienne.

"Les pourparlers de Bouznika constituent une précieuse opportunité qui doit être saisie et soutenue par tous ceux qui, comme l'Italie et l'Union européenne, poursuivent l'objectif d'une solution politique garantissant la paix, la stabilité et la sécurité pour la Libye et la Méditerranée", a ajouté M. Fassino dans une déclaration.

Entamées dimanche, les séances du dialogue libyen entre les délégations du Haut Conseil d'État et le Parlement de Tobrouk, qui vise à maintenir le cessez-le-feu et à ouvrir des négociations pour mettre fin au conflit entre les protagonistes libyens, se sont poursuivies mardi à Bouznika.

Au terme de la première journée, les deux délégations ont exprimé leur ambition sincère de parvenir à un consensus qui mènera la Libye à bon port et mettra fin aux souffrances du peuple libyen.

Elles ont également salué la volonté sincère et le souci du Maroc de créer le climat fraternel approprié aidant à trouver une solution à la crise libyenne, afin d'aboutir à une solution de nature à réaliser la stabilité politique et économique du pays et à permettre de faire face à la souffrance du peuple libyen et s'acheminer vers l'édification d'un État fort et stable.