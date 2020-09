Angola: Covid-19 - Les marchés seront ouverts du mardi au samedi

Luanda — Contrairement aux trois jours réservés, jusqu'à aujourd'hui, à la vente sur les marchés, en cette période d'état de calamité publique, ces espaces commenceront à fonctionner, à partir du mercredi 9 septembre, cinq jours dans la semaine, du mardi au samedi.

Ainsi, selon le nouveau décret présidentiel portant prolongation de cette période d'isolement et de restrictions sociales, les vendeurs sont autorisés à exercer leurs activités commerciales, désormais, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, et pas seulement les mardis, jeudis et les samedis comme établi dans le décret précédent.

Selon le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, les dimanches et les lundis seront des jours de nettoyage et / ou de pulvérisation. Les marchés fonctionneront de 7 h à 16 h, comme pour le commerce ambulant.

Lors de la présentation des nouveautés du troisième Etat de Calamité, qui sera en vigueur pendant 30 jours, le ministre a prévenu, lors de la conférence de presse à ce sujet, que l'utilisation du masque tant pour les commerçants que pour les acheteurs reste obligatoire, sous peine d'amende.