Angola: L'Union européenne s'apprête à octroyer 20 millions de dollars US à l'Angola

Luanda — Vingt (20) millions de dollars US, tel est le montant que l'Union européenne (UE) va accorder à l'Angola pour lutter contre le Covid-19 et diversifier l'économie nationale.

Cette somme s'additionne aux 10 millions de dollars déjà octroyés à l'Angola, et destinés à l'acquisition des équipements sanitaires et à atténuer d'autres effets négatifs du nouveau Coronavirus.

Ces propos ont été tenus mardi, à Luanda, par le ministre angolais des Relations extérieures, au terme de la 5ème Réunion ministérielle Angola-UE, tenue par vidéoconférence, dans le cadre du Programme baptisé "Chemin conjoint".

Selon António Téte, les deux camps vont maintenant travailler pour rendre effectif cet appui financier, lequel, en principe, est déjà assuré.

Outre cela, a-t-il ajouté, la réunion a également décidé d'organiser un Forum d'entrepreneurs de l'espace européen et angolais, et de signer un Accord d'investissement.

Le plan de lutte contre le blanchiment des capitaux de l'Union européenne, auquel se joint la lutte contre la corruption en cours en Angola et le flux illicite des actifs financiers, sont d'autres sujets autour desquels la rencontre a gravité.

Pour sa part, qualifiant de "fructueuse" la coopération entre l'Angola et l'Union européenne, le secrétaire d'Etat à l'Economie a déclaré que, dans le cadre du programme "Chemin conjoint", une Ligne de financement de deux millions d'euros était déjà opérationnelle.

Un million d'euros, sur ce total de deux millions, ont déjà été utilisés dans les secteurs de l'Energie et de la Bonne gouvernance, a précisé Mário Caetano.

Dans le cadre du Fonds européen de développement, a-t-il poursuivi, l'Angola bénéficie de plus de 130 millions de dollars US, injectés dans les secteurs de l'Agriculture et de l'Industrie.

De son Côté, parlant de l'exportation de produits, le ministre du Commerce estime que la ténue prochaine d'un Forum d'entrepreneurs est une opportunité de réaliser le rêve de faire de l'Union européenne une destination de produits nationaux.

Selon Victor Francisco dos Santos Fernandes, l'Angola, étant un marché de plus value, dans le cadre du Programme d'encouragement et de diversification de l'économie, a suggéré à l'Union européenne la création d'un Couloir d'exportation de produits angolais.