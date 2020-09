Cote d'Ivoire: Modernisation de l'administration publique - La politique nationale d'information validée

Un atelier de 48 heures réunit depuis le lundi 7 septembre, à l'hôtel Palm Club de Cocody, toutes les parties prenantes au processus d'élaboration de la Politique nationale d'informatisation de l'administration publique (Pni).

L'objectif des assises est de finaliser le processus en examinant et validant ladite politique. Plusieurs étapes ont été déjà franchies, entre autres le recueil des besoins de l'administration publique et l'état des lieux du niveau d'informatisation.

Selon le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public, Lucien Kouakou, la modernisation et l'informatisation de l'administration publique reste un défi pour la Côte d'Ivoire, qui a pour objectif majeur le renforcement de la transparence, de l'efficacité et de l'efficience de son administration.

« Comme vous le savez, la volonté du Chef de l'État, Alassane Ouattara, de faire de l'administration ivoirienne un véritable outil de développement, s'est davantage concrétisée par la création du ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public qui conduit le processus d'élaboration de la Politique nationale d'informatisation de l'administration publique ivoirienne », a-t-il indiqué.

Certains départements ministériels ont initié des projets d'informatisation sectoriels dans le but de favoriser une meilleure gestion administrative. On note également des initiatives isolées « qui sont à féliciter » d'autant plus qu'elles révèlent l'importance de l'informatisation dans l'administration ivoirienne.

« Toutefois, avoir une administration publique totalement modernisée et informatisée, exige une planification globale et concertée, d'où la mise en place de la présente politique », a commenté Lucien Kouakou.