Congo-Brazzaville: District de Mvouti - Joseph Ndedi devient le 39e sous-préfet

Paul Adam Dibouilou, préfet du département du Kouilou a installé dans ses fonctions Joseph Ndedi comme sous-préfet de Mvouti en présence de plusieurs autorités et invités. Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a également pris part à la cérémonie.

Après la lecture du décret 2020-211 du 16 juillet 2020 portant nomination de sous-préfets par Léa Desiré Ondongo Bomboli, secrétaire général du département du Kouilou, Joseph Ndedi a été installé dans ses fonctions par Paul Adam Dibouilou, préfet du Kouilou qui lui a fait porter l'écharpe, symbole du commandement et remis le drapeau tricolore, emblème de la nation.

Ainsi installé dans ses fonctions après la signature des documents d'usage, le nouveau sous-préfet de Mvouti a dégagé les principaux axes de son travail, à savoir la consolidation de la paix et la sécurité dans l'ensemble des villages du district de Mvouti. Il veillera aussi, a-t-il dit, au respect strict des lois et règlements de la République, à la bonne gouvernance, à la participation effective et active de toutes les forces vives du district à l'action de la sous-préfecture, et a exhorté les responsables des villages et les services publics installés dans le district à se mettre au service de la population.

En citant le décret n° 2003-20 du 6 février 2003 de l'administration du territoire, le préfet du département du Kouilou a dit que ce texte doit guider l'action du nouveau sous-préfet qui doit s'appuyer aussi sur les notions fondamentales de justice, d'objectivité et d'équité afin de sauvegarder l'intérêt général de sa circonscription admnistrative.

Les rites traditionnels exécutés par les dignitaires du Mayombe marquant l'adhésion des mânes ont mis fin à l'activité ponctuée dans l'allégresse par les danses et chants du terroir.

Né le 26 décembre 1971 à Mboulou, actuel Les Saras dans le district de Mvouti, Joseph Ndedi, après ses études primaires et secondaires sanctionnées par un CEPE, un Brevet d'études moyennes générales (BEMG) et un Baccalauréat est admis à l'Université Marien- Ngouabi, où il a décroché une licence en anglais en 1997. Sa vie active est marquée par ses fonctions au ministère des PME chargé de l'artisanat et à celui des transports et de la marine marchande. Il a été aussi surveillant général au CEG de Tsessi à Mvouti, avant de diriger le même collège. Professeur certifié de lycée 5e échelon, Joseph Ndedi a enseigné au lycée d'enseignement général de Madingo-kayes. Avant sa nomination comme sous-préfet, il a dirigé le CEG Raymond Mountou de Mbota Bissongo Pointe-Noire. Conseiller départemental du Kouilou, il est marié et père de six enfants.