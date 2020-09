Congo-Kinshasa: Le procès Floribert Chebeya sera-t-il rouvert ?

Que le Procès soit rouvert est le vœu émis par l'ONG la VOIX DES SANS VOIX dès qu'elle a appris l'arrestation de Christian Kenga Kenga. Pour cette organisation, l'arrestation de cet officier est un signal fort dans la lutte contre l'impunité des "intouchables". Elle félicite les autorités Congolaises pour cette arrestation et le transfert de l'officier à Kinshasa le jeudi 3 Septembre 2020.

Dans son mot sur cette arrestation, la VSV trace le parcours de l'officier sur lequel pèsent des si lourdes accusations qui laissent les Congolais pantois et stupéfaits. Pour cette organisation, en effet, Christian Kenga Kenga bénéficie d'une impunité étonnante depuis près de dix ans laquelle devrait éclabousser toutes les autorités de l'époque. En effet, lorsque dans la nuit du 1er et du 2 Juin 2010, Floribert Chebeya, Président de l'ONG la "VSV" est lâchement assassiné en compagnie de son chauffeur Fidèle Bazana, des soupçons graves pesaient sur quelques officiers de la Police Nationale Congolaise présents dans les Installations de l'Inspection Générale de la PNC. Christian Kenga Kenga fut condamné à mort par Contumace en 2011 par la Cour Militaire de Kinshasa pour planification d'un Crime d'Etat sous la responsabilité du Colonel Mukalay Mateso.

La VSV révèle que juste après ce forfait, cet officier réputé en fuite fut transféré vers le Katanga, ensemble avec le Sous-lieutenant Bruno Nyembo, devenu Lieutenant de la Police Nationale de la Province du Lualaba ; l'Adjudant Jacques Mugabo, devenu depuis Lieutenant et affecté à Lubumbashi ; l'Adjudant-chef Ilunga Maloba, présentement à Kolwezi et commis à la garde rapprochée de Richard Muyej Mangez, Gouverneur de la Province du Lualaba ; l'Adjudant Saddam Kimbumba, les Brigadiers en Chef Longwa Kayeye et Alain Longwa Kayeye tous au Katanga où ils avaient été affectés un jour après la découverte des corps inertes du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya Bahizire afin de les soustraire des poursuites judiciaires.

Lors du procès au premier degré, "le Major Christian Kenga Kenga fut déclaré en fuite alors qu'il circulait librement dans la Province du Grand Katanga. Il y menait une vie tout à fait paisible et a eu même le loisir de poursuivre ses études supérieures au vu et au su de toutes les autorités politico-administratives de l'époque", affirme la VSV. Elle insiste sur le fait que malgré ces antécédents et la condamnation du Major, Les ordonnances de l'ancien Président Joseph Kabila le gratifièrent et le promurent Lieutenant-colonel.

Son arrestation, continue cette ONG, "est une opportunité à ne pas rater pour la justice congolaise pour la réouverture du Procès sur l'Assassinat de deux défenseurs de droits de l'homme précités ainsi que la détermination des commanditaires présumés".

Il est impératif que tous les autres comparses ayant joué un rôle dans cet assassinat soient arrêtés et transférés à Kinshasa.

La VSV termine en émettant le souhait que tout le sérieux possible puisse entourer la détention du Major Christian Kenga Kenga afin de prévenir d'autres cas d'évasion, étant donné qu'il jouit au haut niveau d'une protection évidente. Une prison sûre et une prompte présentation devant des instances compétentes pour un jugement sans complaisance est la prochaine étape que souhaite la VSV qui s'est exprimée sur cette opportunité qu'offre l'arrestation du Major Kenga Kenga.