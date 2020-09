Congo-Kinshasa: Incursion nocturne de la milice CODECO à Bunia - les Non-dits !

analyse

Le Vendredi 4 juillet 2020, à 1 heure du matin, une frayeur effroyable s'était saisi de la population de Bunia lorsque des colonnes de la milice CODECO (une milice à caractère ethnique notamment, l'ethnie Lendu), désormais fameuse à cause de ses nombreuses violences et ses actes d'une barbarie indicible sur des pauvres populations dont le seul tort est d'appartenir à une ethnie haïe, l'ethnie Hema, avaient fait irruption dans les quartiers périphériques de Bunia, chef-lieu de la Province de l'Ituri, avant de se diriger vers la prison centrale de la ville de Bunia. Avant que ces colonnes n'atteignent le lieu carcéral de Bunia, les troupes de l'armée nationale et de la Police Nationale les stopperont et des longs pourparlers entre leurs commandants et les autorités politiques et militaires de la Province furent engagés.

Pendant que ces tractations se poursuivaient, les colonnes des milices, composées des jeunes garçons à l'âge indéfinissable, un grand nombre susceptibles d'être considérés comme mineurs, entretiendront les quelques curieux courageux qui s'étaient risqués à s'approcher d'eux par des chansons martiales et des pas de danse maladroits.

Les négociations dureront plusieurs heures avant que les colonnes ne puissent se retirer, non pas à pied, comme elles étaient venues, mais transportées par des véhicules des Forces Armées appelés en renfort. Elles seront déposées à Nzekere, un nouveau quartier périphérique de Bunia, au Sud-est de la ville. C'est pour dire que ces colonnes ne sont pas loin et que la peur n'a pas encore quitté les tripes des habitants de la cité de Bunia.

Que se sont dit les Autorités Politico-militaires de la Province et les Chefs de miliciens durant les longues tractations qui ont abouti au retrait de ces colonnes qui ne cachaient pas leur intention d'aller libérer leurs compagnons incarcérés à la prison Centrale de Bunia ; raison pour laquelle ils s'y dirigeaient ?

Le porte-parole des autorités provinciales a été avare en paroles, s'étant borné à se féliciter de ce qu'il ait eu un dénouement heureux de cette situation dangereuse sans effusion de sang.

Mais les chefs de miliciens, eux, ne se sont pas abstenus de parler et c'est de leur bouche que la population de Bunia apprendra ce qu'ils nous ont transmis. A savoir :

-Pour convaincre la milice de quitter les lieux, les autorités ont déboursé quarante mille dollars donnés aux miliciens. Plusieurs sacs de riz et de haricot avaient été aperçus en train d'être embarqués dans les camions militaires qui les ramenaient.

-Les miliciens ont insisté sur le fait que le gouvernement devait tenir sa parole donnée par le canal de la délégation chargée de négocier avec eux pour mettre fin à son insurrection notamment, mettre en œuvre le cahier des charges présenté par la milice CODECO dans laquelle on peut trouver, entre autres, une prise en charge des miliciens avant le processus DDR et la libération des prisonniers de la milice ainsi que l'amnistie.

Les habitants de Bunia interrogés ne se sont pas privés de faire quelques observations intéressantes sur ce phénomène milice en Ituri.

Pour eux, les autorités de l'Ituri n'ont pas jusqu'à ce jour libéré les prisonniers CODECO qui se trouvent à la prison centrale de Bunia. Ce qui augmente leur appréhension car, les miliciens qui ne sont pas loin ont promis de revenir, cette fois-ci, armes au poing, si les leurs n'étaient pas libérés.

Le gouvernement ne semble pas avoir tiré des leçons de ses longues négociations avec une autre milice de l'Ituri, le FRPI, qui avait par deux fois ou trois usé du même stratagème de chantage en investissant des agglomérations peuplées de la Collectivité des Walendu-Bindi sans tuer lorsque les négociations piétinaient. Les Chefs des Milices eux en ont tiré. La seule différence entre le FRPI et la CODECO est que le FRPI n'avait jamais osé risquer dans la cité de Bunia mais la CODECO l'a fait. Apparemment, les miliciens gagnent en audace.

Le nombre des milices s'est sérieusement accru. Ce qui signifie que c'est une activité lucrative pour la jeunesse lendu oisive. La milice CODECO semble continuer le recrutement.

Le haut commandement des Forces Armées Nationales n'a pas jusqu'à présent trouver une stratégie crédible et efficace pour lutter contre le phénomène milice en Ituri, mais il semble toujours être pris de court par les initiatives des milices dont les tactiques atypiques sur le plan militaire désaxent nos têtes pensantes militaires.

Un micro tendu à cette population révèle l'étonnement du peuple de ce que pour le gouvernement, cette incursion passe pour un fait divers qui n'a pas été discuté au Conseil des Ministres et donc qu'il tend à négliger. Il ne sanctionne pas les Chefs provinciaux de l'ANR et de SARM, qui devraient être révoqués pour incompétence, afin de mettre pression sur leurs successeurs qui ne se laisseront plus surprendre par des incursions semblables dans une capitale d'une province. Une sanction doit être aussi réservée aux généraux qui travaillent dans Bunia (quatre de la police et quatre des FARDC). Dans leurs actions contre les Milices, la population dit ne pas sentir la même audace et la même hargne que devraient avoir des troupes dont les Chefs sont sur place à Bunia. Enfin, la population supplie le Président de la République d'auditer régulièrement les services de ravitaillement de l'Armée dans la Province, car cette insurrection semble alimenter non pas les soldats mais quelques individus qui, dès lors, sapent tous les efforts tendant à mettre fin au conflit.