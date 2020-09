Madagascar: Coopération UE - Deux nouveaux programmes signés

La construction d'infrastructures publiques dans les secteurs de l'énergie, des transports, de l'eau et assainissement et de la digitalisation sera financée par l'Union européenne.

Un financement de 29 millions d'euros accordé dans le cadre du 11e FED. Un accord visant particulièrement à améliorer la connectivité et l'efficacité du réseau de transport régional et national routier, l'amélioration de l'infrastructure urbaine, en matière de voirie et d'assainissement. L'appui concerne également les infrastructures de développement d'infrastructures de télécommunication et de digitalisation.

Ce nouveau financement appuiera en outre le secteur de l'électricité dont la disponibilité et la qualité de service et d'accès seront améliorées. La signature d'un autre accord de financement, annoncée la semaine dernière, concerne l'appui à l'amélioration du climat des investissements. Dans une perspective de relance économique après pandémie, une enveloppe de 7 millions d'euros a été dédiée au projet « Clim-Invest » qui permettra à l'EDBM, au ministère de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat et aux groupements du secteur privé, de bénéficier d'un accompagnement technique et financier.

Le but est entre autres de formaliser des entreprises du secteur privé et d'accompagner la coordination institutionnelle nécessaire. Un environnement des affaires plus favorable à la création d'activités économiques et d'emplois décents est attendu. L'Union européenne a affecté 250 millions d'euros soit 1 125 milliards d'ariary d'aide non remboursable à la construction d'infrastructures dans les secteurs énergie, transports, eau et assainissement, dans le cadre de la 11e tranche du Fonds européen de développement (FED).