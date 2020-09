Cote d'Ivoire: Rentrée à l'institut français - Tout ce qu'il faut savoir

Le directeur de l'Institut français de Côte d'Ivoire(Ifci), Patrice Thevier, et son délégué, Zié Coulibaly, ont animé le vendredi 4 septembre 2020 au siège de la structure à Abidjan-Plateau, la conférence de presse de lancement des activités culturelles de la saison 2020-2021 sous le thème "Restons debout".

Fermé au public depuis mars 2020 du fait du Coronavirus, l'Institut français de Côte d'Ivoire(Ifci) est désormais ouvert pour la saison culturelle 2020-2021 avec la "Danse" comme axe principal.

À l'occasion de cette conférence, Patrice Thevier, premier responsable de l'Institut et conseiller culturel de l'ambassade de France, a dit: « On est très fier pour cette rentrée 2020-2021 parce que cinq mois sans rire, sans danser à l'Institut, c'est un peu triste. Je suis heureux qu'on reprenne nos activités.

À partir de ce soir, vous allez voir de la danse. C'est un axe qu'on va mettre à l'honneur cette année. On fera également du cinéma. Je veux que les gens sachent que s'ils ont envie de voir du cinéma, ils peuvent venir à l'Institut français.

Nous aurons plus de séances, plus de films. Nous recevrons des acteurs ici pour des expériences de cinéma. On fera également une place plus importante au livre et au numérique. Au mois de janvier, on aura les états généraux du livre.

Et enfin, vous savez que l'Institut français a un peu sa marque de fabrique, c'est le débat d'idées. On a fait beaucoup de débats d'idées et on va continuer d'en faire parce que c'est important.

C'est une demande des Ivoiriens de se retrouver ensemble, de débattre». Selon lui, la saison 2020-2021 se résume en quatre axes.

Il s'agit de la "Danse", du "Livre et du numérique", du "Cinéma" et des "Débats d'idées". Parlant du thème, le directeur délégué, Zié Coulibaly a indiqué : « Cette saison est celle de la résistance et de la résilience, car nous sommes tous appelés à rester debout pour apprendre à vivre ensemble dans ce "monde d'après" qui change chaque jour davantage».

Cette rentrée culturelle a été ouverte avec la danse "Faro Faro" de Massidi Adiatou. Le programme de cette saison comprend entre autres grands événements "Novembre numérique" pour mettre à l'honneur les actions autour du numérique, "La nuit des idées", en janvier, pour les discussions et les échanges, "Made in Côte d'Ivoire", en octobre, consacré à la découverte du patrimoine dansé ivoirien.