Sénégal: Poursuivie pour un trou de 29 millions de FCFA - A. Diallo invoque de mystérieux versements et une agression

Comptable à la société Dakaroise des grands magasins, Mme A. Diallo répondait pour un trou de 29 millions de FCfa, creusé, selon elle, par des agresseurs et des convoyeurs.

La version livrée par A. Diallo, née en 1987, divorcée et mère d'une fille, à la barre des flagrants délits de Dakar, sur un trou de 29 millions de FCfa, dans sa gestion, est tirée par les cheveux.

Employée à la société Dakaroise des grands magasins, elle a invoqué une agression mystérieuse et un versement fait à des convoyeurs de l'entreprise «Colombe», sans aucune preuve, pour justifier le manquant.

Ayant fait un versement d'un million de FCfa à l'enquête préliminaire et présenté un chèque de 10 millions de FCfa avant l'audience, elle doit 18 millions de Fcfa à son ancien employeur. La jeune femme était poursuivie, hier, lundi 7 septembre 2020, pour abus de confiance.

Le vendredi 6 décembre 2019, a raconté la jeune femme, elle est sortie de chez elle pour se rendre au Rond-point Djal Mbaye de Guédiawaye à 04 h du matin.

C'est au moment de prendre un taxi que des agresseurs ont surgi et arraché son sac qui contenait 10 millions de Fcfa. «Ils ne m'ont pas blessée, je n'ai rien dit à personne par peur d'être licenciée ou poursuivie en justice », a-t-elle déclaré à la barre.

Pour ce qui est des 19 millions de FCfa, chaque lundi et jeudi, elle dit procéder à des versements via «Colombe», spécialisée dans le convoi des fonds. Le 26 mai 2019, elle était très occupée à l'arrivée des convoyeurs et leur a demandé d'attendre.

Ils étaient pressés et lui mettaient la pression. L'un des convoyeurs, qui répond au prénom de Sadio, a dit qu'il ne peut pas attendre et est parti avec 9 millions de FCfa. Ils sont revenus une heure plus tard, pour un second versement de 19 millions de FCfa.

Elle a produit un reçu du versement des 9 millions de FCfa mais pas celui des 19 millions de FCfa qui se trouverait à la direction de l'entreprise. «Je suis quitte avec ma conscience mais j'ai signé une reconnaissance de dette sous la contrainte », a-t-elle confié.

Me Michel Basse, avocat de la partie civile a révélé que la famille de la prévenue a remis, à titre d'avance, un chèque de 10 millions de FCfa avant l'audience. C'est pourquoi, il a demandé une application bienveillante de la loi malgré l'attitude de la dame.

L'avocat réclame 18,5 millions de Fcfa à titre principal et 900.000 FCfa de dommages et intérêts. Le parquet a requis six mois assortis du sursis.

De l'avis du conseil de la défense, Me Alassane Diallo, sa cliente ignore où sont passés les 19 millions de FCfa du second versement.

Mais Mme Diallo qui a subi beaucoup de pressions et un tort avec une incarcération, s'engage à rembourser le montant reliquataire.

A. Diallo a été condamnée à six mois assortis du sursis. Le tribunal a alloué 19, 4 millions de Fcfa à la société Dakaroise des grands magasins.