Congo-Kinshasa: Inconstitutionnalité des Ordonnances présidentielles du 17 juillet 2020 - Prof. Nyabirungu propose l'abrogation !

C'est au cours d'une conférence de presse tenue au Cépas hier, mardi 8 septembre 2020, dans la commune de la Gombe, que le Professeur Nyabirungu Mwene Songa, Professeur émérite, doyen honoraire de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa et Avocat près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, a livré sa contribution au débat de la conformité à la Constitution des Ordonnances présidentielles signées en date du 17 juillet dernier, portant nomination des magistrats et autres juges de hautes juridictions du pays.

La première partie de son intervention, axée sur trois parties, consistait à effectuer l'inventaire des violations de la Constitution par les ordonnances du 17 juillet 2020. La deuxième évoquait les enjeux des violations de la constitution relatives à ces ordonnances. Et, enfin, la dernière partie propose des pistes et ressources de solution afin de remédier à la crise constitutionnelle et politique au bord de laquelle se trouve la RDC. En définitive, pour Nyabirungu, la plus grande solution à adopter consisterait à ce que Félix Tshisekedi, Président de la République et Chef de l'Etat, puisse rapporter ses ordonnances.

Au sujet des nominations effectuées dans la Magistrature civile et militaire et les établissements publics dénommés Autorité de Régulation de l'Electricité (ARE, en sigle) et Cellule Nationale de Renseignements Financiers (CENAREF, en acronyme) ; il a épinglé 9 articles de la Constitution qu'aurait violés le Président de la République en émettant ces ordonnances.

Prof. Nyabirungu a, par ailleurs, relevé les paramètres du contreseing du Premier Ministre, des avis du Conseil de la Magistrature, des avis du Gouvernement en Conseil des Ministres, des avis du Conseil de la Défense, et des lois régissant l'organisation et le fonctionnement des certaines juridictions - notamment la Cour constitutionnelle, qui sont des contraintes dont le Président Félix Tshisekedi n'aurait pas tenues compte dans son initiative, alors que ces dispositions soutenues dans la constitution vont dans le sens de promouvoir un Etat de Droit en RDC.

L'orateur a également tablé sur les questions d'interprétation des textes de la loi, en préconisant qu'il était judicieux d'appliquer à la lettre la constitution. "On recherche l'esprit lorsque la lettre s'est tue, et lorsque le texte est clair, on ne tergiverse pas, on l'applique", a-t-il argumenté.

En guise de pistes de solution, il a préconisé, sur le plan politique, l'intervention harmonisée de la coalition FCC-CACH dont les plateformes composantes partagent la responsabilité du régime en place, l'intervention de la Société Civile, du CNSA, des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, de la Monusco, au niveau national ; et de différentes organisations internationales, régionales et sous-régionales en vue d'aplanir les monts et d'arrondir les monts. Ce, tout en retenant que la plus grande solution juridique et constitutionnelle demeure l'abrogation des ordonnances présidentielles par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et Chef de l'Etat, afin de promouvoir la paix et l'Etat de droit en RDC.