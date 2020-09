Congo-Kinshasa: "Mise en accusation du Président Félix Tshisekedi" - Qu'est-ce qui fait courir Mr. Fayulu ?

Sur le dossier des ordonnances présidentielles comme sur d'autres dossiers, M. Fayulu, président de l'ECIDE et membre de la Plateforme politique LAMUKA se trouve toujours aux avant-postes soit de la contestation, soit de la dénonciation.

Souvent, il utilise un ton d'une fermeté rare, imperméable au compromis et à la médiation. Alors, les observateurs avertis se posent des questions sur la motivation profonde qui le pousse à cette fébrile activité lorsqu'il s'agit de dénoncer et de contester.

Pour quelques-uns, il s'agit tout simplement d'une haine viscérale qu'il porte à l'endroit du Président de la République qu'il accuse de lui avoir volé sa Présidence, lui qui avait gagné haut la main les élections de 2018 .

Pour d'autres, M. Fayulu est un homme doté d'un entêtement poussé jusqu'à l'extrême.

Enfin, pour d'autres encore, M. Fayulu est un tribaliste dont la haine pour les ressortissants de certaines parties du pays est tellement large qu'on ne saurait en déterminer l'ampleur.

Quelques analystes avertis trouvent ces prétentions osées et même ridicules. Ils vont même plus loin en disant que M. Fayulu lui-même doit être en train de rire sous sa cape quand il lit des accusations aussi ridicules.

Fayulu : ce qui le fait courir sans relâche depuis des mois

"C'est son ambition, son intelligence et son opportunisme. Voila la grande motivation de Monsieur Fayulu", affirme un politique. Et de poursuivre : "voila pourquoi, il sait qu'il suffit de se relâcher pour qu'il perde une opportunité comme celle qui s'est offerte à lui qui ne revient jamais en l'espace d'une vie.

Martin Fayulu veut plus que toute autre chose devenir Président de la République Démocratique du Congo. C'est pour cette simple raison qu'il ne peut se permettre s'être tribaliste ou haineux. S'il doit diriger, il sera obligé de composer avec tout le monde ; ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas. Voila ce qui balaye ces imputations qui doivent provenir des personnes prédisposées à l'être".

Deux évènements vont convaincre M. Fayulu que son temps pour réaliser ce rêve qui était très lointain, il n'y a pas longtemps, avant Genval, avait sonné. La mort du Feu Etienne Tshisekedi, le leader incontesté de l'opposition en RD Congo. Tous les vrais opposants au Régime Kabila ne pouvaient battre ce monument de l'opposition dans les cœurs de tous les Congolais qui aspiraient à un changement dans le pays. Il fallait évoluer sous son ombre. Fayulu était parmi ses plus fervents adeptes. Il ne pouvait s'opposer à ce grand homme dont la stature nationale était incontestable. Mais, il est mort juste avant les élections qu'il aurait pu gagner s'il avait pu déposer sa candidature. La voie était ouverte. L'ambition légitime de Fayulu de devenir Président de la République relevait du domaine du possible. Toute sa démarche actuelle est liée à cette donne.

Le deuxième élément qui l'a convaincu de la possibilité de réaliser son rêve est la nécessité qu'avait l'opposition de se choisir un chef unique ; un remplaçant d'Etienne Tshisekedi. Des embûches et non des moindres parsemaient son parcours. Il fallait évincer l'héritier biologique d'Etienne Tshisekedi. Il fallait déraciner des baobabs comme Bemba Jean Pierre et le Richissime ancien gouverneur du Katanga Moïse Katumbi. Pour ces deux, le régime de Kabila s'était chargé de la besogne en les rendant inéligibles. Pour Félix Tshisekedi, c'est Genval qui va le faire pour lui. Alors, plus rien ne s'opposait à son rêve.

Hélas ! L'homme propose et Dieu dispose. Ce n'est pas lui qui gagne les élections. Il doit comme tout le monde rentrer dans les rangs et attendre les échéances futures. Or, dès ce moment, Moïse Katumbi et Jean Pierre Bemba reprennent leur destin en mains et Félix Tshisekedi est au pouvoir. La place de son père dans l'opposition est toujours vacante. C'est là où l'intelligence de Fayulu entre en jeu. Pour occuper durablement la position de leader de l'opposition et être capable de distancer les autres opposants, Martin Fayulu est obligé d'être toujours aux avant-postes. Il n'a pas droit à l'erreur. Il ne doit pas se relâcher. Voila pourquoi, il embrasse toute cause susceptible de le maintenir au front dans l'opposition.