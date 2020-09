Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - 55 838 finalistes prennent part à la 53ème édition de l'EXETAT

Le lancement officiel de la 53ème édition de l'Examen d'Etat dans la province du Sud-Kivu a eu lieu lundi 7 septembre dernier, au Lycée Wima dans la commune de Kadutu, par gouverneur de province, en présence du ministre provincial de l'EPST, Geneviève Mizumbi, l'Inspecteur principal provincial, Tembo Kevandi Bernard et plusieurs autres personnalités œuvrant dans le secteur de l'éducation. Au total, 55 838 finalistes du secondaire parmi lesquels 31.502 garçons et 24.336 filles prennent part à ce rendez-vous du donner et recevoir dans les provinces éducationnelles Sud-Kivu 1,2 et 3.

Prenant la parole, tout en leur souhaitant bonne chance, l'inspecteur principal provincial Tembo Bernard a rappelé aux finalistes les règles de conduite à respecter afin de bien passer ces épreuves de quatre jours.

Pour la première journée, les candidats étaient soumis à l'épreuve de la culture générale, les cours d'options ont suivi mardi, les sciences interviendront le mercredi, pour chuter par les langues le jeudi 10 septembre prochain.

Le Gouverneur de province a, pour sa part, appelé les candidats à la discipline et au respect des mesures barrières contre le coronavirus.

«Je vous exhorte tous à la discipline, et à chasser la peur. Je n'en doute pas ; d'ailleurs tel que je vois votre sourire, je vous exhorte aussi au courage et à ne pas tomber dans la tricherie. Je sais bien que nous aurons un meilleur résultat plus que l'année passée», a dit Théo Ngwabije Kasi devant les finalistes.

Après le Lycée Wima où l'activité a officiellement été lancée, la délégation s'est rendu à l'Institut Fadhili, toujours dans la commune de Kadutu, s'imprégner des conditions dans lesquelles se passent ses épreuves et encourager les candidats.