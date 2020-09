Congo-Kinshasa: Professeur Nyabirungu - "Le Président a violé la Constitution"

Finalement, la sortie du Professeur Nyabirungu Mwene Songa devant les hommes des médias a eu lieu et elle a tenu toutes ses promesses. C'est un Professeur de droit à l'Université éloquent et sûr de ce qu'il disait. Même si au début de son exposé, il a tenu à fixer l'opinion qui allait l'écouter sur le fait que sa spécialité n'était pas le droit constitutionnel, mais le droit pénal, ce ne fut que par souci d'humilité et pas pour autre prétention.

Dans son introduction, le Prof. Nyabirungu a tenu à circonscrire le cadre de son intervention, la situant de prime abord dans le cadre d'un droit de tout citoyen à l'exercice de la liberté d'expression reconnu par la constitution, en son article 23. Ensuite, en tant que citoyen du pays, il a le droit de s'exprimer sur tout sujet brûlant qui intéresse la nation.

Cependant, le professeur Nyabirungu a refusé de laisser les spécialistes seuls débattre des sujets constitutionnels ; la constitution n'a pas été écrite pour les spécialistes, mais pour tous les citoyens qui ont le droit d'en débattre. «Qui oserait prétendre que les spécialistes ne peuvent émettre des avis biaisés et viciés par des considérations personnelles», s'est-il écrié dans son introduction.

L'autre raison de son intervention tient de son souci de voir son pays la RD Congo adopter une culture politique tendant à rechercher la paix et la stabilité. Il a été émerveillé par une phrase du Président Américain Ronald Reagan lors de son investiture en 2006 qui se félicitait d'une passation de pouvoir pacifique entre lui et son successeur ce jour-là pour la 200ème fois, et qui pour la RD Congo s'est passé pour la première fois entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila en 2019. Il faudrait que les Congolais adoptent une culture politique semblable dont le but premier serait de promouvoir un Etat de droit et un Etat stable et une culture politique qui promeut la paix.

La culture politique développera l'habitude de débat d'idées ; la diminution de la violence dans le processus politique et la préférence pour le débat afin de régler des questions politiques.

Cela dit, le Professeur Nyabirungu n'y est pas allé par quatre chemins. Les ordonnances du Président Félix Antoine Tshisekedi du 17 août 2020 portant nomination des Magistrats Supérieurs et des Officiers Supérieurs des FARDC ont violé la constitution en plusieurs articles.

Son exposé s'attellera dans sa première partie à faire l'inventaire des articles de la constitution violés par ces ordonnances présidentielles, qui ne sont pas moins de 15. Leur énumération fut faite avec objectivité et sans passion par l'homme de droit, qui par la même occasion n'a pas manqué de balayer anticipativement l'objection soulevée régulièrement en pareille circonstance, selon laquelle même si la lettre de la constitution semble être violée, son esprit n'a pas été violé. Comment peut-on violer la lettre de la constitution et ne pas en violer l'esprit ? S'est-il interrogé.

En fait, «il faut toujours lorsqu'on interprète un texte juridique prendre quelques précautions. A savoir, donner aux mots un sens usuel et habituel. Par exemple, lorsqu'on parle de contreseing, il s'agit du contreseing et non d'un substitut», a dit le professeur.

Il faut aussi en donner l'interprétation qui aboutit à l'utilité publique.

Le Professeur relèvera que ces violations font davantage mal parce qu'elles ont été faites intentionnellement par celui à qui la Constitution a confié la lourde tâche de la protection de la constitution. Or, sans un respect strict de la constitution, un Etat de droit est impossible. Sans un respect strict de la constitution, il n'est pas possible d'avoir la bonne gouvernance. Sans un respect strict de la constitution, on bascule dans un Etat autoritaire ou un Etat chaotique.

En démocratie, on parle des interdits et de ce qui est permis. Ce qui est permis est tellement vaste qu'il est difficile qu'on puisse les coucher par écrit ? C'est pour cela que jusqu'ici, on se borne à écrire sur ce qui n'est pas permis.

Dans la deuxième partie de son exposé, le Prof. Nyabirungu va se pencher sur les enjeux de cette violation de la constitution. L'enjeu majeur, d'après lui, est l'intention de l'animateur de l'institution Présidence de la République d'exercer plus de pouvoir que la constitution ne le lui a dévolu ?

C'est pour cela que le Président de la République est passé outre l'obligation d'obtenir un contreseing du chef gouvernement ; c'est pour cela qu'il a fait fi de l'obtention requise des propositions du gouvernement avant toute nomination ; c'est pour cela qu'il a envoyé le Premier Ministre en mission afin de sortir pas moins de 100 ordonnances en son absence et sans son contreseing. Cette violation de la constitution était intentionnelle.

Dans la troisième partie de son exposé, le Prof. a tenu à rassuré l'opinion sur le fait que son intention n'est pas de mettre le feu à la barque et de faire empirer les choses ? Car, le débat sur ce sujet divise les congolais et risque de menacer la paix sociale ? Aussi est-il impératif d'actionner quelques leviers qui permettraient que cette violation intentionnelle de la constitution soit écartée sans compromettre la paix sociale. Il importe que des mécanismes internes de dialogue soient activés en ce sens pour qu'un atterrissage en douceur s'effectue autour de cette crise. Il faut que la coalition relise attentivement ses accords dans les buts d'éviter des actions mettant en mal la constitution du pays. La société civile peut également être mise à contribution pour faire disparaître les clivages que l'on constate dans la société. Le CNSA peut utilement jouer son rôle sans oublier les confessions religieuses qui feraient œuvre utile en apaisant les uns et les autres pour qu'une solution à l'amiable soit trouvée sut cette question de violation de la constitution.

Des questions furent posées au Professeur après son brillant exposé, lesquelles pourraient se regrouper en quatre catégories : (1) est-ce que la démarche du Professeur est de rejoindre celle de M. Fayulu et de Me Théodore Ngoy pour la mise en accusation du Président Tshisekedi ? Est-ce que les autres professeurs qui pensent autrement que lui ont tort ? Est-ce que sa prise de position qui est proche de celle de FCC ne montre pas son allégeance à ce regroupement politique ? Est-ce que son intervention n'est pas pour mettre de l'huile sur le feu et aggraver le clivage de la population. Avec beaucoup de clarté, le professeur a balayé les imputations qui n'étaient pas siennes. C'est pout cela qu'il a tracé des pistes pour sortir pacifiquement de la crise. Ce débat est un débat républicain qui ne demanda pas une allégeance politique pour être enclenché. C'est sur cette note que cette intervention ferme mais déblayant le chemin non vers la confrontation mais vers la paix que le Professeur mit fin à son intervention.