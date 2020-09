Madagascar: Basket - Ball - Reprise des entraînements hier pour la GNBC

Après l'annonce de l'autorisation des entraînements de groupe à huis-clos, la Gendarmerie Nationale Basket-Club a vite repris la préparation.

Dans trois mois du 5 au 20 décembre à Kigali, Rwanda, l'équipe de la gendarmerie disputera la saison régulière de la Basket AfroLeague (BAL) aux côtés de 11 équipes du continent. « Cela fait cinq mois et demi que les joueurs ont arrêté les entraînements. Nous avons repris les entraînements depuis ce jour (ndlr hier) sur le terrain du Toby Ratsimandrava. Nous avons juste fait un décrassage et un exercice de tir et un match sur grand terrain de 4 quart-temps en 8 mn » a expliqué, Lova Raharidera, coach de la GNBC. Et de continuer « deux joueurs en renfort manquent encore à l'appel.

Il s'agit de Arnold et Ricky qui sont bloqués respectivement à Toliara et à Mahajanga. Ricky pourrait rejoindre l'équipe ce vendredi, si l'arrivée d'Arnold est programmée pour la semaine prochaine. Pour le moment, les joueurs rentrent encore chez-eux après la fin des entraînements en attendant l'achèvement des préparatifs pour un regroupement fermé et continu ». Comme annoncé, les 12 clubs qualifiés pour la saison régulière recevront une assistance financière de la NBA. Les dépenses des clubs, surtout les frais de déplacement et d'hébergement, les maillots seront fournis par la NBA.

La GNBC est actuellement à la recherche du joueur renfort en collaboration avec la NBA pour mieux affronter les autres « goliaths » du continent. Mais l'ouverture des frontières d'ici décembre conditionne la participation ou non de la GNBC à cette plus prestigieuse compétition du ballon orange africain