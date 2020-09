Madagascar: Rando Mada - Le Marathon de Diégo annulé !

La douzième édition du Marathon de Diégo n'aura pas lieu finalement cette année. Pourtant, le Raid de l'Isalo et Nosy Be Trail sont encore maintenus.

Prévu se dérouler initialement le 27 septembre, Rando Mada a décidé d'annuler définitivement l'un de ses trois événements, le Marathon de Diégo. Vue la situation actuelle liée à l'épidémie de Covid-19, l'organisateur n'avait le choix que de décaler la 12e édition pour l'année prochaine. « J'ai pris cette décision puisque faire de rassemblement surtout à Diego ne serait pas encore possible.

En plus, l'événement devrait se dérouler dans trois semaines, mais le ministère de tutelle n'a pas encore donné son feu vert sur l'ouverture de la compétition. Cela veut dire qu'on est toujours dans la même situation qu'avant. Nous présentons nos excuses auprès des amis sportifs et de tous ceux qui se sont déjà préparés à la course », a annoncé Jean-Marie Daval, le patron de Rando Mada. Donc, le prochain rendez-vous pour le marathon de 42 km et le semi-marathon de 21km au Nord de la Grande Île serait en 2021.

Par ailleurs, les dates des deux autres programmes, à savoir le Raid de l'Isalo et Nosy Be Trail sont encore maintenues. En effet, le Raid de l'Isalo est initialement prévu se dérouler le 11 juillet mais a été reporté au 17 octobre 2020. « Espérons que dans deux mois, la situation va changer et que l'Isalo, notamment les sites pour les parcours, seront de nouveau ouverts. Mais cela dépendra toujours de la note du ministère en début d'octobre concernant la reprise ou non de la compétition », a-t-il avancé. En effet, ce Raid d'Isalo permet aux participants de découvrir autrement ce patrimoine naturel le plus visité à Madagascar. Comme à l'accoutumé, trois parcours seront proposés aux coureurs: un tracé de 45 km, un semi-raid de 25 km, et un mini-raid de 3 km réservé aux enfants.

Le dernier rendez-vous de cette année sera le Nosy Be Trail qui s'étalera le 5 décembre. « J'ai plus d'espoir pour ce dernier, puisque jusqu'en décembre, j'espère que la fin de l'épidémie devrait être annoncée », estime Jean-Marie Daval. La course débutera au Grand Bleu Nosy- Be sur une distance de 35 km, avec une dénivelée cumulée de 2. 400 m. Mais il y aura deux nouveautés dans son sillon : le relais de 2*17,5 km qui prendra le départ et l'arrivée toujours au Grand Bleu et la randonnée pédestre sur plus de 12 km au cœur de la nature de Nosy-Be. Plus de deux cents participants malagasy et étrangers seront attendus. Comme la 7e édition de l'an dernier, 70 coureurs étaient venus de l'extérieur notamment de l'Europe, du Japon et des îles voisines de la Grande Île.