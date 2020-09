Madagascar: Coopération et développement durable - Une nouvelle Politique de l'Education adoptée par l'Inde

Plus de 100.000 livres pour l'Education Nationale à Madagascar. Près de 150 bourses d'études extérieures. Ce sont les appuis apportés par l'Inde, dans le cadre de sa coopération bilatérale avec Madagascar.

En effet, ce pays d'Asie mise beaucoup sur l'éducation, d'après son Premier ministre Shri Narendra Modi, lors de la session inaugurale de la Conférence des gouverneurs sur la politique nationale d'éducation de l'Inde. Selon le Premier-ministre, la politique éducative et le système éducatif sont des moyens importants pour réaliser les aspirations du pays. « Bien que la responsabilité de l'éducation incombe au Gouvernement, leur ingérence dans l'élaboration des politiques devrait être minimale.

La pertinence et l'exhaustivité de la politique éducative augmenteront lorsque de plus en plus d'enseignants, de parents et d'élèves y seront associés. La nouvelle politique éducative avait été rédigée après avoir reçu les commentaires de millions de personnes vivant dans la ville et les villages du pays et de ceux liés au secteur de l'éducation. Maintenant, tout le monde, y compris les enseignants et les éducateurs, reconnaît la politique », a déclaré le Premier-ministre indien.

Emergence. Selon le Gouvernement indien, sa politique de l'éducation vise à rendre l'Inde autonome ou « AatmaNirbhar ». Cette politique vise à préparer l'avenir des jeunes dans un scénario en évolution rapide. Figurant parmi les pays émergents d'Asie, l'Inde soutient l'importance du savoir-faire et du progrès technique. D'après l'Ambassade de l'Inde à Madagascar, c'est la raison pour laquelle, ce pays soutient l'éducation et octroie des bourses d'études pour les étudiants méritants de Madagascar.

D'après les informations, ces bourses sont octroyés tous les ans, pour les formations techniques et professionnelles. Cette année, des séances de formation sur la Covid-19 ont été organisées sur la plateforme en ligne e-ITEC, depuis le mois d'avril, pour tous les acteurs de la santé publique.