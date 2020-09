Congo-Brazzaville: Isidore Mvouba salue la réelection d'Akinwumi Adesina

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a, au nom de cette institution, salué le 5 septembre dernier, la réélection du Nigérian Akinwumi Adesina à la tête de la Banque africaine de développement (BAD).

« Avec votre permission, voudrais-je profiter de cette occasion solennelle pour adresser, en votre nom à tous, les sincères compliments de l'Assemblée nationale, à M. Akinwumi Adesina pour sa réélection à la présidence de cette institution bancaire, d'essence africaine », a-t-il déclaré.

La sixième session extraordinaire de l'Assemblée nationale, consacrée à l'adoption de la loi portant prorogation de l'état d'urgence au Congo, a été également une occasion pour les députés d'exprimer leur soutien « à un bailleur bien connu de fonds, panafricain, qui se tient constamment au chevet de l'Afrique, et qui aide ainsi à la régénération et la transformation des économies africaines, la BAD ».

Isidore Mvouba s'est également félicité de l'action « discrète et efficiente » du président Denis Sassou N'Guesso qui, aux côtés de ses pairs de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, a contribué à la libération du président Ibrahim Boubacar Keïta. « Nous souhaitons ardemment que ce pays frère, la République du Mali, retrouve au plus vite le chemin de la légalité constitutionnelle. Il nous faut, en tant qu'Africains, tourner définitivement la page des coups d'Etat militaires qui retardent notre continent et le tirent vers le bas », a-t-il condamné.

Il s'est, par ailleurs, réjoui du fait que l'Afrique est de plus en plus solidaire quant au règlement des crises politiques internes par le dialogue, « preuve que la démocratie africaine évolue et se consolide, malgré tout. »