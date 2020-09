Congo-Brazzaville: Solidarité - Don d'équipements sportifs au profit des populations autochtones de la Sangha

Salomon Bambendzé, président de l'association Congo Terre de Foot, a reçu un don d'équipements sportifs de la part du FC Sermaise-Roinville, un club de football de l'Essonne, en région parisienne.

La remise des équipements a eu lieu le jeudi 27 août en marge d'un entraînement d'une des équipes du club de l'Essonne des mains de Gérard Besse, le président du FC Sermaise-Roinville. Salomon Bambendzé a ainsi réceptionné cinq cartons contenant des jeux de maillots, de shorts et des pantalons de gardiens en taille enfant et adulte.

« Nous sommes contents de savoir que ces équipements serviront au Congo, où Salomon Bambendzé va les distribuer à ceux qui en ont besoin. C'est bien de savoir que ces équipements vont avoir une autre vie au cœur de la forêt équatoriale du Bassin du Congo », explique le président du club essonnien qui compte 140 licenciés en 2020 en catégories U6 à U16 et en vétérans.

« Je veux avant tout remercier le club de Sermaise-Roinville et à son président Gérard Besse pour ce précieux don. Il sera utilisé à bon escient : ces équipements vont nous être utiles pour le tournoi que nous organiserons dans la Sangha en 2021 avec les populations autochtones. Depuis sa création, Congo Terre de Foot s'est fixée des objectifs dont le football par son facteur mobilisateur sert de support pour des actions de prévention, sensibilisation et d'aide pour lutter contre le désœuvrement, la désocialisation, les discriminations et les violences », précise Salomon Bambendzé, assistant technique auprès de l'ambassadeur du Congo à l'Unesco et membre de la cellule européenne de détection de footballeurs de la diaspora.

En 2015, l'association Congo Terre de Foot s'était déjà distinguée par une opération de solidarité à destination des enfants handicapés de Ouesso. Récemment, l'association a distribué plus de 5000 masques (chirurgicaux et tissu) dans la Sangha et avait acheminé du matériel sportif et didactique au profit de la ville de Pokola.