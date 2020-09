Egypte: La ministre de la Culture discute des moyens de soutenir les droits de propriété intellectuelle

La ministre de la Culture, Enas Abdel-Dayem, a discuté aujourd'hui, mardi, avec une délégation de membres du Conseil des exportations pour l'impression, l'emballage, le papier, le livre et les œuvres des moyens de soutenir l'industrie de l'édition sous toutes ses formes, l'industrie du cinéma, la protection du patrimoine et de la propriété intellectuelle, et d'ouvrir de nouveaux horizons pour l'exportation du produit culturel et artistique égyptien sur les marchés mondiaux.

Travailler au développement des industries de l'édition et du cinéma et à la préservation des droits de propriété intellectuelle crée de nombreuses opportunités d'emploi et accroît la présence de la force douce de l'Égypte aux niveaux régional et international, a ajouté la ministre de la Culture lors d'un point de presse.

Soutenir les industries liées à ce domaine est un devoir national, a dit Mme Abdel-Dayem.