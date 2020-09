Egypte: Le système des réseaux nationaux de télécommunications doit soutenir la stratégie de numérisation de l'Etat

Le système des réseaux nationaux de télécommunications doit soutenir la stratégie de numérisation de l'Etat

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a ordonné que le système de réseau national de télécommunications soutienne la stratégie de numérisation du pays et tienne compte du développement futur en augmentant le volume d'utilisation et d'informations, afin d'assurer la durabilité de la fourniture du meilleur niveau de services aux citoyens.

Le chef de l'Etat a tenu une réunion, mardi, avec le premier ministre, Mostafa Madbouly, et le ministre des Communications et des Technologies de l'information, Amr Talaat et le directeur de l'unité de transmissions, Tarek Al-Zaher.

La réunion a porté sur l'examen du projet national sur le système de réseau de communications unifié du gouvernement et sur les projets du secteur des communications et des technologies de l'information, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Radi.

Le président Al-Sissi a également demandé d'exploiter les capacités de l'État dans le domaine de la technologie pour élaborer un système moderne de construction immobilière, dans le but de préparer une base de données qui comprend des détails sur tous les établissements et bâtiments et leurs emplacements géographiques.