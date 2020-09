Congo-Kinshasa: UPN - Les professeurs suspendent la grève

Les Professeurs de l'Université Pédagogique Nationale se sont réunis ce mardi 8 septembre 2020 en Assemblée Générale extraordinaire au cours de laquelle il a été décidé la suspension de la grève. Une démarche effectivement contraire à la décision prise le week-end dernier par leurs collègues de l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa (APUKIN), celle de prolonger la grève jusqu'à la concrétisation de leurs revendications par le Gouvernement.

Dans leur déclaration de ce mardi, le président de cette structure, professeur Raoul Ekwampok Ka'ndum, a indiqué que la grève est suspendue, s'en tenant à la bonne foi du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. « Les professeurs s'en tiennent à la bonne foi affichée par le Chef de l'Etat, notre dernier rempart, dont la bonne foi a été appréciée à sa juste valeur», a-t-il laissé entendre.

A l'en croire, le Chef de l'Etat leur avait accordé une audience dimanche 6 septembre dernier, et que ce dernier est réellement déterminé à améliorer les conditions de vie et de travail des professeurs de l'enseignement supérieur et universitaire.

Pour rappel, les professeurs avaient déclenché ce mouvement de grève pour exiger la satisfaction de leurs revendications notamment, un salaire décent fixé selon le standard de l'UNESCO ; le paiement du manque à gagner 2018-2019 dont l'UPN vient de toucher une partie ; la suspension de l'Impôt Prélevé sur les Rémunérations (IPR), jusqu'à ce que de nouveaux salaires soient calculés (nouveau barème), conformément à la loi portant statut spécial du personnel de l'ESU.

Dans leur démarche, l'APUPN exigeait également le paiement du trop perçu sur le crédit/Véhicules; la publication des barèmes salariaux de tous les fonctionnaires et agents de l'Etat allant de la Présidence jusqu'au huissier afin d'asseoir la justice distributive qui réduit la tension salariale existante et qui consacre inutilement les inégalités sociales criantes et la prise en charge sanitaire réelle des soins médicaux conséquente et effective des Professeurs et tout le Personnel de l'ESU.