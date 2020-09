Sénégal: Gestion des inondations - Un nouveau schéma de financements en perspective

Suite aux pluies diluviennes des derniers jours, le Sénégal a enregistré 6 décès. Au nom de la Nation, le président de la République, Macky Sall a présenté, mardi 08 septembre, des condoléances attristées aux familles, «le gouvernement sera aux cotés des familles éplorées, pour apporter toute l'assistance nécessaire», a-t-il notamment dit dans une communication portant, sur les mesures prises par le gouvernement pour faire aux inondations enregistrée dans plusieurs localités du Sénégal. 10 milliards seront dégagés, annonce le Président.

«Nous sommes dans le cadre du dérèglement climatique qui constitue un phénomène mondial, global. De plus en plus, nous aurons des situations difficiles soient des inondations ou des sécheresses» a notamment dit le chef de l'Etat.

Il rend grâce à Dieu de vous avoir gratifié d'un hivernage pluvieux soulignant qu'au plan économique des récoltes exceptionnelles sont attendues cette année.

Toutefois, une eau abondante a souvent aussi eu des conséquences désastreuses sur le plan de l'assainissement. «C'est pourquoi très tôt en 2012, j'avais lancé le programme décennal de lutte contre les inondations. Il serait important que ce programme soit poursuivi.

Nous aurons noté partout où l'investissement a été fait avec des ouvrages structurants quelque soient les quantités d'eaux qui sont tombées, elle a pu être évacuée par la suite, même si la pluie a été très forte et représente trois mois de pluviométrie», affirme Macky Sall.

Un nouveau schéma de financements complémentaires en perspective

Le Gouvernement du Sénégal va prochainement présenter la situation du plan décennal de lutte contre les inondations et un nouveau schéma de financements complémentaires pour boucler ce programme.

Face à un phénomène des inondations lié aux changements climatiques, le président de la République, Macky Sall invite à l'adaptation et au changement de comportements.

Le changement de comportement doit commencer par l'arrêt de construction sur les voies d'eau. Il faut que nous respectons les tracés des cours d'eaux, qu'ils soient anciens ou moins anciens. Il nous faut atténuer les impacts, a-t-il recommandé.

Ces comportements vont aider à faire face aux changements climatiques dont la portée n'est pas encore connue.

Une étude récente montre que jusque-là les grandes tempêtes allaient vers l'ouest et arriver sur la côte est américaine, de plus en plus, il est constaté une sorte de changement de direction, a dit Macky Sall.

Si cette tempête devait venir vers nous, les dégâts seraient énormes, a-t-il ajouté. Le Président Sall demande à l'ensemble des ministres et responsables mais aussi et surtout aux élus, maires, présidents de départements à apporter soutien et réconfort aux populations. « Le gouvernement et le président de la République seront aux cotés des populations face à la détresse, a-t-il assuré.

Des problèmes à traiter en urgence, 10 milliards de francs CFA dégagés

Parmi les difficultés engendrées par les fortes précipitations, certaines sont à traiter d'urgence a dit le président de la République. Il annonce le déblocage de 10 milliards de francs CFA, pour faire face au sinistre.

Parmi les problèmes urgents liés à l'inondation à Dakar figurent le versant du marigot de Mbao, Keur Massar, (Unité 1 à 20), Aladji Pathé jusqu'à Kamel Bass.

Dans les régions, de fortes pluies ont été aussi enregistrées à Sokone, Palmarin, Khombole, Ranerou et dans d'autres localités.

Partout, le dispositif est mis en place, les quatorze gouverneurs, les préfets, sous-préfets, toute l'administration, les sapeurs pommiers, l'armée au besoin, tout le monde sera mobilisé pour venir à bout de cette eau stagnante.

Pour accompagner ces efforts, un budget d'urgence de 10 milliards de francs CFA sera mis à contribution dont les 3 milliards serviront d'appui direct aux populations sinistrées, sur la base de rapports des gouverneurs, préfets et sous-préfets, en relation avec les maires qui sont dans leurs localités.

Les 3 milliards serviront de cash transfert, d'appui de financement direct par famille mais aussi d'achat de produits phytosanitaires, de matelas et d'appui divers.

Des mesures particulières seront consacrées aux familles qui ont perdu jusqu'à leur ration mensuelle, a dit le chef de l'Etat.

« Les sept autres milliards serviront à accompagner les sapeurs-pompiers dans la maintenance et l'achat de matériels supplémentaires pour l'évacuation des eaux de pluie», informe le Président Sall.