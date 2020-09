Algérie: Coupe d'Algérie - Les sanctions contre le CABBA et de l'ESS allégées

Alger — La commission de recours de la Ligue de football professionnel (LFP) a notifié au CA Bordj Bou Arreridj et à l'ES Sétif, l'allégement des sanctions prises à leur encontre, suites aux incidents survenus en quarts de finale aller de la Coupe d'Algérie de football, le 8 mars dernier au stade de Bordj Bou Arreridj, a indiqué mardi un communiqué de la Ligue.

Après étude des recours des deux clubs de la Ligue 1, la commission de recours a réduit, à 3 matchs à huis clos au lieu de six, la sanction infligée au CABBA, et à deux rencontres sans public au lieu de six pour l'ES Sétif.

Pour rappel, le match CABBA-ESS qui avait constitué l'affiche des quarts de finale a été marqué par des actes de violence et de vandalisme à l'issue de la partie dans et en dehors du stade, plusieurs voitures stationnées aux abords du 20-Août ayant même été saccagées et 29 personnes arrêtées par la police.