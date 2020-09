Cote d'Ivoire: Renforcement des capacités - L'association Aia-Koica s'imprègne du modèle coréen

L'Hôtel Belle-Côte d'Abidjan a abrité le 5 septembre, la rencontre annuelle de l'Association ivoirienne des anciens stagiaires de Koica (Aia-Koica).

Autour des thèmes « Politique d'industrialisation de la Corée et recommandations pour la Côte d'Ivoire » et le « Contrôle radar d'approche », cette réunion d'échanges a été l'occasion pour les participants de s'inspirer du modèle d'industrialisation coréen et de dresser le bilan des activités de l'année, impactées par le Covid-19, ainsi que les perspectives pour l'année prochaine.

Cette journée a été marquée par une action sociale en faveur de la pouponnière « Les Anges d'Adiaké », représentée par Lath Mel Alain, Directeur de la Protection de l'enfant du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.

Il a reçu des mains de Ledjou Amessan Benoit, président de l'Aia-Koica et Lee Young In, Directrice pays adjointe de Koica, représentant Seo Dongsung, Directeur Pays, des dons en vivres et non vivres d'un peu plus d'un million de FCfa.

Pour rappel, la Koica en plus de soutenir la Côte d'Ivoire à travers des projets de développement et des programmes de renforcement des capacités des fonctionnaires ivoiriens, apporte un appui budgétaire à l'Aia-Koica pour la conduite de ses initiatives au profit des populations vulnérables.