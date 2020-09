Gambie: Le Président Adama Barrow plaide pour une prolongation de la mission de l'ECOMIG

Le Président Adama Barrow a demandé à la CEDEAO une prolongation de la mission de l'ECOMIG en Gambie lors de son allocution à la 57ème Session Ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement à Niamey ce lundi.

" Compte tenu des reformes entreprises et de la nécessité de protéger et sauvegarder la démocratie naissante en Gambie, je saisis ce privilège et cet honneur pour solliciter une prolongation de la mission de l'ECOMIG en Gambie.

Il me plait de dire que les Reformes du Secteur de la Sécurité sont à un stade avancé et, pour la première fois, un audit a été mené dans l'armée et ceci a conduit à la mise en place d'un nouveau code de discipline et de régulations" a-t-il déclaré.

"Le processus de réformes demeure complexe et laborieux car l'ancien régime avait transformé et façonné le système de sécurité du pays, et ce, en vue de créer un instrument de répression et d'oppression"

"Par conséquent un certain nombre d'incertitudes concernant non seulement la structure et la composition des Forces Armées, mais également les questions liées au désarmement et à la démobilisation des troupes demeurent des sujets complexes et brulants.

Etant donné que le processus de réformes suit son cours, le gouvernement et ses partenaires doivent donc procéder avec prudence et patience, et ce, en vue d'assurer et de garantir le succès du processus"

"Compte tenu de toutes ces raisons, la présence de l'ECOMIG dans le pays sera non seulement un facteur de stabilisation, mais elle contribuera également à la mise en place et à la consolidation des reformes dans le secteur de la sécurité" a-t-il insisté.

"En Gambie, en vue de l'établissement de la paix et de la sécurité pour permettre le développement, mon gouvernement, avec l'aide et l'assistance de la CEDEAO et d'autres partenaires, a entrepris un vaste programme de réformes du système sécuritaire visant à la mise en place d'un contrôle et d'une supervision rigoureuse des forces de sécurité par un gouvernement démocratiquement élu.

Nous œuvrons à ce que nos ressources humaines et structures soient conformes aux besoins sécuritaires du pays tout en veillant à ce que les hommes et femmes de nos forces armées contribuent de façon significative et positive au développement national.

L'Union Africaine ainsi que d'autres partenaires nous ont apporté leur expertise et savoir-faire afin de nous aider à réorganiser et restructurer notre appareil sécuritaire."

" Dans la même veine, cette auguste assemblée a chargé et mandaté l'ECOMIG d'une mission de stabilisation et de protection en Gambie.

Leur mission a été prolongée de manière successive, garantissant ainsi la stabilité requise qui permettrait au gouvernement d'entreprendre significativement le développement socio-économique des citoyens de la Gambie."

" Je saisis donc cette opportunité pour exprimer la satisfaction et la reconnaissance de mon gouvernement en ce qui concerne les Operations de Maintien de la Paix de la CEDEAO dans la sous-région car elles sont conduites strictement selon les règles, conditions et modalités convenues."

" Avec une profonde gratitude, j'adresse mes remerciements à tous les états membres et la Commission pour le bon déroulement des missions et opérations de l'ECOMIG dans notre pays. Cependant, le mandat actuel de ce contingent a expiré."