Ile Maurice: La rencontre du High-Level Drugs and HIV Council renvoyée

La troisième rencontre entre les membres du High-Level Drugs and HIV Council présidée par le Premier ministre devait avoir lieu ce mercredi 9 septembre à 14 heures a été renvoyée à une date ultérieure. Aucune raison pour ce report n'a été avancé pour l'heure.

Pour rappel, cette instance avait été annoncée fin 2018 et la première réunion avait eu lieu le 8 janvier 2019. Le but du High-Level Drugs and HIV Council est de de mettre en application les recommendations faites dans le cadre du National Drug Control Masterplan 2018-2020 et du National Action Plan for HIV and Aids 2017-2021 et les conclusions du rapport Lam Shang Leen.