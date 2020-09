Maroc: Rentrée scolaire - Trois questions au directeur de l'AREF de Drâa-Tafilalet

interview

Errachidia — Le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Drâa-Tafilalet, Ali Berrad, revient, dans un entretien à la MAP, sur les préparatifs et les mesures adoptées afin d'assurer la réussite de la rentrée scolaire 2020-2021 dans un contexte épidémiologique lié là la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19).

1- Quelles sont les mesures prises et les préparatifs effectués pour assurer la réussite de la rentrée scolaire dans ce contexte exceptionnel de la Covid-19 ?

Les préparatifs de chaque rentrée scolaire, portant notamment sur les aspects liés à la gestion des ressources humaines et la préparation des établissements scolaires, se déroulent sur plusieurs étapes et sont souvent entamés avant la fin de l'année scolaire, abstraction faite de la situation épidémiologique.

Plusieurs réunions de préparation de la rentrée scolaire 2020-2021, réunissant les responsables de l'AREF de Drâa-Tafilalet et des directions provinciales de l'Education nationale à Errachidia, Tinghir, Midelt, Zagora et Ouarzazate, ont été ainsi tenues.

Ces réunions ont porté, entre autres, sur les modèles pédagogiques à adopter, la dotation des établissements scolaires nouvellement crées en mobilier scolaire, l'équipement des internats, l'approvisionnement des réfectoires et les préparatifs de l'opération "Un million de cartables".

Etant donné que la rentrée scolaire se déroule cette année dans des circonstances exceptionnelles dues à la propagation du nouveau Coronavirus, de nouvelles mesures ont été prises pour faire face à cette situation, dont la désinfection des établissements scolaires avec le soutien de la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet et des cinq provinces de la région.

Des gels hydro-alcooliques et des produits d'hygiène sont mis aussi à la disposition des élèves et des cadres pédagogiques et administratifs, alors que des campagnes de sensibilisation aux dangers de cette pandémie ont été lancées, avec l'implication des associations des parents d'élèves.

Grâce à ces efforts, la rentrée des classes au niveau de la région de Drâa-Tafilalet s'est déroulée lundi dans de bonnes conditions et le respect strict du protocole sanitaire visant à éviter la propagation de la Covid-19 en milieu scolaire.

2- Quel est le mode d'enseignement adopté au niveau de l'AREF de Drâa-Tafilalet pour cette rentrée ?

Il a été décidé d'opter pour l'enseignement présentiel en alternance au niveau de l'ensemble des établissements scolaires relevant de l'AREF de Drâa-Tafilalet.

La majorité écrasante (Plus de 80 %) des parents des élèves ont choisi l'enseignement présentiel au moment de remplir le formulaire mis à leur disposition à cet effet avant le début de l'année scolaire.

Vu que la conjoncture liée à la Covid-19 et les mesures préventives l'accompagnant ne permettent pas aux établissements scolaires d'accueillir l'ensemble de leurs élèves en même temps, la formule de l'enseignement présentiel en alternance et d'auto-enseignement a été retenue.

La capacité de 50% des élèves par classe sera maintenue, une mesure qui concerne aussi les internats qui seront à la moitié de leur capacité d'accueil.

3- Comment faire adhérer le corps professoral et les élèves à cette nouvelle réalité pédagogique et organisationnelle ?

Les professeurs, qui sont en première ligne des efforts visant la promotion de l'enseignement, ont fait preuve d'une grande mobilisation lors de la période de l'enseignement à distance. Les efforts déployés par les enseignants de la région de Drâa-Tafilalet tout en long de cette étape sont importants et le même esprit règne chez eux lors de ce début de l'année scolaire.

Dans ce cadre, une plateforme numérique régionale a été mise à la disposition des enseignants de toutes les matières leur permettant d'y publier des ressources numériques enregistrés, après leur validation par les inspecteurs.

Les parents des élèves, à travers leurs associations, nous accompagnent aussi dans cette démarche et contribuent à tous les efforts ayant pour but d'assurer la réussite de la rentrée 2020-2021 et de toute l'année scolaire.