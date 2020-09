Sénégal: Une exposition d'une quarantaine d'œuvres d'art nouvellement acquises par l'Etat

Dakar — Le comité sectoriel arts visuels a exposé mardi une quarantaine d'œuvres d'art au siège de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, donnant un aperçu des 104 œuvres d'art de 93 artistes visuels sénégalais, acquises pour le compte du domaine privé artistique de l'Etat, dans le cadre du Fonds Force Covid-19, destiné à lutte contre la pandémie de coronavirus, a constaté l'APS.

Les toiles et techniques artistiques "diverses" ont été réceptionnées par le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, en présence de quelques artistes, de membres du comité de sélection présidé par Rémi Sagna, et de la secrétaire générale de la Biennale, Marième Ba.

"Après avoir vu toutes les œuvres, nous sommes revenus à une sélection œuvre après œuvre. Ce que l'on a mis plus en avant, c'est à la fois la qualité du travail et l'originalité des techniques utilisées.

Pour nous, entrer dans la collection privée de l'Etat était un privilège, une reconnaissance de la qualité du travail et du parcours", a affirmé M. Sagna.

Ces œuvres composées de peintures, de sculptures, de photographies, de sous-verre, etc., portent la signature de célèbres artistes dont Soly Cissé, El Hadji Sy, Touré Mandémory, Mamadou Touré Béhan, Félicité Codjo, Germaine Anta Gaye, Mbaye Babacar Diouf et Kiné Aw.

S'y ajoutent des artistes qui se révèlent : Fally Sène Sow et Abdoulaye Ka, lauréat du Prix du président de la République au 10e Salon national des arts visuels, etc.

"Il y a des œuvres connues, des gens dont on peut facilement reconnaître le travail, mais parmi les sélectionnés, il y a des surprises", a fait remarquer le peintre Viyé Diba.

Il souligne le travail du peintre Serigne Tacko Ndiongue, une toile sur la problématique des talibés (élèves coraniques) peinte "avec audace", la sculpture de bois mort assagi par le temps, avec ses poissons en fil de fer rouillés, une œuvre de Moussa Sakho.

En fait partie aussi la photographie de Touré Mandémory, sur laquelle "le poisson dessine le personnage en même temps", et le cliché de Mamadou Béhan Touré sur la mémoire de l'administration, avec cette machine à écrire d'une autre époque.

"C'est très contemporain, il (Serigne Tacko Ndiongue) est allé à l'essentiel avec cette composition audacieuse et cette dramatisation des tâches, qui deviennent en même temps des formes qui voyagent.

Il y a le choix des couleurs (noir et blanc), qui renvoie à la sobriété, à la puissance, au dynamisme et à l'expressivité", a expliqué le peintre formateur à l'Ecole nationale des arts.

L'exposition comprend également cette tapisserie du défunt Souleymane Keita, dont la "composition est exagérée".

Et "on se ballade avec quelques éléments de ponctuation puissants" parmi les six tapisseries réalisées par les Manufactures des arts décoratifs de Thiès dans le cadre de cette nouvelle collection privée de l'Etat.

Le ministre de la Culture et de la Communication, "émerveillé par la diversité et la profondeur" des œuvres présentées, annonce que celles-ci seront affectées aux institutions et administrations publiques, aux représentations diplomatiques sénégalaises aussi.

"En plus de renforcer le domaine privé artistique de l'Etat, cela contribuera au rayonnement culturel de notre pays", a-t-il ajouté.

Selon l'artiste Mbaye Babacar Diouf, l'un des responsables de la communication du comité sectoriel arts visuels, 30 des 500 millions de francs CFA alloués audit comité ont été réservés à l'achat de tapisseries faites par les Manufactures des arts décoratifs de Thiès.

De plus, 93 œuvres d'artistes visuels sénégalais ont été acquises pour un montant de 208 millions 250 mille francs CFA pour le domaine privé de l'Etat, en vertu de la loi de 1967 relative au domaine privé de l'Etat.