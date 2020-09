Algérie: Plus de football pour les filles de plus de 30 ans

En Algérie, la nouvelle loi qui fait grande polémique. Il ne sera plus possible aux équipes féminines de disposer de filles de plus de 30 ans dans leurs effectifs.

Et ça gronde. D'après une nouvelle règle, les clubs ne devront disposer que de 3 filles de plus de 30 ans. Une mesure qui fait grincer des dents.

"C'est une vraie aberration pour les filles, surtout que chaque équipe compte dans son effectif des joueuses de 30 ans et plus. Cette mesure est discriminatoire et est condamnée par la loi. En quoi l'âge gêne-t-il pour quelqu'un qui est en bonne santé et qui est encore capable de donner encore plus ? D'ailleurs, en équipe nationale, on a de tout temps sélectionné des joueuses d'expérience", indique un entraineur à El Watan.

D'après nos informations, la mesure est pour permettre l'éclosion de jeunes joueuses. Les équipes sont vieillissantes, ne permettant pas un meilleur développement de la discipline.