Congo-Brazzaville: Conseil départemental et municipal - Jean François Kando entend améliorer les conditions de travail dans les mairies

Le député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean François Kando, a effectué il y a quelques jours une descente dans les différentes mairies de la capitale économique pour s'enquérir des conditions de travail des services des communes et encourager les nouveaux administrateurs maires à plus de dynamisme et d'ardeur au travail.

Du premier arrondissement Lumumba jusqu'au sixième arrondissement Ngoyo, Jean François Kando a passé en revue les conditions de travail des six nouveaux administrateurs maires. Partout le constat a été le même : toiture abimée, bureaux vétustes, infiltration d'eau de pluie par la toiture etc...

En effet, dans ces six administrations, les conditions de travail ne sont pas globalement bonnes. Les administrateurs maires ont saisi l'occasion de cette visite pour présenter au premier magistrat de la ville de Pointe-Noire leurs préoccupations.

À toutes ces difficultés, Jean François Kando a promis tout mettre en œuvre pour essayer, dans la mesure du possible, de trouver une solution. « Nous sommes là pour voir dans quelle condition les administrateurs maires travaillent, malheureusement nous venons de constater que tous les arrondissements n'ont pas de conditions de travail requises. Les bureaux sont vétustes, il y a le problème d'étanchéité, quand il pleut les bureaux sont inondés... Ces problèmes peuvent gêner le rendement des maires et de leurs collaborateurs », a dit Jean François Kando.

Le député maire de la ville de Pointe-Noire sait que dans toute situation professionnelle, les conditions de travail ont un impact sur les salariés d'une part, et sur l'efficacité de l'organisation d'autre part.

Ainsi, le premier citoyen de la ville océane a promis à ses collaborateurs les plus immédiats, non seulement son propre soutien mais également celui du conseil départemental et municipal, dans le cadre du budget exercice 2021. « Les maires d'arrondissement n'ont pas de budget, nous sommes venus voir dans quelle mesure nous pouvons commencer à solutionner ses problèmes pour que les conditions de travail dans les arrondissements soient améliorées, nous sommes dans une situation de crise globale, mais nous allons commencer à régler progressivement ce problème jusqu'à ce que nous l'éliminons définitivement», a-t-il fait savoir.

Notons que lors de cette descente, Jean François Kando a été accompagné par les membres du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire.