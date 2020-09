Algérie: Formation professionnelle - Ldu concours national des directeurs d'établissements

Alger — Un concours national pour la désignation de directeurs d'établissements de la formation et de l'enseignement professionnels (centres et instituts) a été lancé, mercredi à Alger, avec la participation de près de 1.000 candidats du secteur dont des enseignants et des gestionnaires.

La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha a présidé à l'institut national de formation professionnelle de Birkhadem, le lancement de ce concours où elle a assisté à l'ouverture des plis des sujets.

Elle s'est enquis des mesures prises pour l'organisation de ce concours, dans le cadre de la prévention contre la propagation de la pandémie de Covid-19 à l'instar du port des bavettes et le respect de la distanciation physique.

Des sessions de formation de plus de six mois seront programmées au profit des nouveaux directeurs, après leur désignation au niveau des instituts relevant du secteur. Cette formation porte sur des aspects pédagogiques et de gestion administrative et financière des établissements de formation.

Evoquant le déroulement de ce concours national, la ministre a précisé qu'il s'agissait d"une épreuve écrite au niveau des six instituts régionaux de la formation des formateurs qui sera suivie d'une épreuve orale, la semaine prochaine, supervisée par des commissions regroupant des enseignants des secteurs de la formation et de l'enseignement professionnel et de l'enseignement supérieur.

Mme Benfriha a fait savoir que le ministère "a adopté la voie du concours" pour la désignation des responsables du secteur en vue de renforcer "la transparence", "ancrer l'égalité des chances" et "permettre aux compétences d'occuper des postes supérieurs au sein du secteur" et ce conformément à la politique de "l'Algérie nouvelle".