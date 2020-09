Algérie: Adrar/Covid-19 - Mise en service du dispositif de dépistage au PCR

Adrar — L'unité de dépistage au PCR (Réaction en chaîne par Polymérase) du Coronavirus a été mise en service mercredi au niveau de l'hôpital 120 lits d'Adrar.

Intervenant lors de l'inauguration de cette unité, le wali d'Adrar, Larbi Bahloul, a mis l'accent sur la prise de l'ensemble des mesures pour une exploitation optimale de ce dispositif qui revêt une grande importance dans le rapprochement et l'amélioration des prestations de santé aux malades de la région.

Le chef de l'exécutif de wilaya a salué, en outre, les efforts ayant contribué à l'acquisition de cette unité qui facilitera, en appui du corps médical qualifié, la réalisation en "un temps record" les résultats des tests après que cette opération prenait plus d'une semaine pour transférer les échantillons à l'institut Pasteur d'Alger et à l'annexe d'Oran.

La wilaya bénéficiera, via l'université d'Adrar, d'un dispositif similaire, notifié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en vue d'être exploité, après finalisation des procédures administratives afférentes à son acquisition au niveau de cette institution universitaire, dans le même but d'analyses.

Ce dernier a imputé le retard accusé dans la mise en service de ce dispositif à l'absence de moyens d'exploitation et des accessoires d'accompagnement du dispositif, du fait des conditions économiques imposées par la pandémie de la Covid-19, tout en permettant, avec la disponibilité de ces nouveaux moyens, d'effectuer plus de 200 tests par jour au cours des six prochains mois, a-t-il ajouté.

Pour assurer l'encadrement de ce dispositif, il a été procédé à la formation de huit (8) biologistes et quatre (4) praticiens au niveau de l'Institut Pasteur d'Alger et l'annexe d'Oran, en plus du lancement, en juillet dernier, d'une session de formation, au niveau local, d'autres personnels du secteur, en vue d'entamer les tests analyses de manière officielle.

La responsable de l'unité de dépistage biomédicale, Aicha Zerdani, a indiqué que le service est capable actuellement d'accueillir des échantillons de différentes structures hospitalières, après respect du protocole, pour effectuer les tests et obtenir les résultats rapidement, à même d'élever cette unité en centre d'envergure régionale.

L'ingénieur biologiste de la même structure, Abdeldjalil Allali, a fait état de la grande satisfaction du corps médical de l'unité de voir mettre en service ce dispositif qui, a-t-il dit, leur épargnera les fréquents déplacements, sur des trajets longs de plus de 1.500 km, pour le transfert des échantillons de tests vers d'autres structures dans le nord du pays.