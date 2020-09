Cote d'Ivoire: Bélier - Adjoumani remet plusieurs réalisations aux populations à Didiévi et Tiébissou

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, était le lundi 7 septembre, à Didiévi, pour remettre les clés de la direction départementale de son ministère et ainsi que celles du bâtiment de la direction départementale du ministère des Ressources animales et halieutiques dudit département. Ces deux bâtiments ont été nouvellement construits à Didiévi par le Projet pôle agro-industriel du Bélier (2paib).

Le ministre de l'Agriculture s'est aussi rendu dans le département de Tiébissou, précisément dans le village de Komorossou, situé à 10 km de la commune, pour inaugurer le système Hydraulique villageoise amélioré (Hva).

Il s'agit d'un château d'eau en béton armé d'une capacité de 50 m3, d'un forage de 13 m3/h alimenté par une ligne électrique d'environ 700 m, avec 11942 m linéaires de canalisation, un système de traitement Dosatron et 8 bornes fontaines.

Ce château va bénéficier à 5 villages pour 2979 habitants. Mettant ainsi fin aux corvées d'eau auxquelles plus de 1476 jeunes filles et femmes étaient soumises depuis des lustres.

Le coût de réalisation de ce système est de 157,898 millions F Cfa.

Cette inauguration consacre également la remise officielle du système Hva réhabilité du village de Minabo qui comprend un château d'eau en polyester d'une capacité de 20 m3, un forage régénéré, un système de traitement Dosatron et 4 bornes fontaines. Cet ouvrage qui a coûté 43,358 millions F Cfa, va bénéficier à 1097 habitants dont 495 femmes.

Toutes ces réalisations ont été financées par le 2paib qui bénéficie d'un financement de 81 milliards F Cfa de la part de la Banque africaine de développement (Bad) et de l'État de Côte d'Ivoire.

L'objectif du 2paib étant d'asseoir les conditions préalables à l'émergence d'un pôle agro-industriel au Centre de la Côte d'Ivoire, comme premier agropole visant à transformer et moderniser l'agriculture ivoirienne.

La création de milliers d'emplois et l'émergence de jeunes entrepreneurs dans le secteur de l'agriculture et la transformation à travers de petites unités industrielles figurent dans les ambitions du 2paib qui est à sa deuxième année d'exécution.

Ces infrastructures qui viennent mettre fin aux corvées d'eau et insuffler un nouveau dynamisme au développement, souligne le ministre Adjoumani, ont été possibles grâce au Président Alassane Ouattara et au Premier ministre Hamed Bakayoko.

Ces infrastructures hydrauliques vont bénéficier à 43 villages et ramener le sourire à plus de 46000 habitants dans la région du Bélier et du District autonome de Yamoussoukro.

Pour sa part, Aka Valérie, coordinatrice du 2paib, a expliqué que conformément à la stratégie de développement pour les prochaines années, la Côte d'Ivoire a décidé de mettre le cap sur l'industrialisation à travers la transformation agricole.

Par ses actions donc, le 2paib œuvre à poser les jalons de cette industrialisation, au niveau de la région du Bélier et du District autonome de Yamoussoukro.

A titre de bilan, après deux ans de mise en œuvre, le 2paib a, à son actif, 1880 ha de superficie aménagées pour la production de riz irrigué et de légumes, 540 km de routes réhabilitées pour l'évacuation des productions agricoles, la réhabilitation de cinq centres de formation pour servir d'incubateurs aux jeunes, la réalisation de 50 forages, la réparation de 100 pompes villageoises.

A cela s'ajoutent 25 infrastructures hydrauliques dont 18 nouveaux châteaux et deux citernes d'eau.

Selon elle, le coût total de ces infrastructures qui impactent positivement la vie des populations, est estimé à plus de 2,8 milliards F Cfa.

"L'accès à l'eau potable est un droit de l'homme. L'être humain ne peut vivre sans eau. L'eau potable que nous avons aujourd'hui va contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Revigorées, nos braves populations auront beaucoup plus d'ardeur au travail.

Merci au Président Alassane Ouattara pour ces infrastructures", a indiqué N'Dri Philippe, président du comité d'organisation.

Des intrants agricoles et des équipements composés de tracteurs ont été remis aux agriculteurs.