Cote d'Ivoire: Manifestation de l'opposition/Mamadou Touré - « N'exécutez aucun mot d'ordre en contradiction avec vos valeurs et convictions »

Il a échangé de façon interactive, le mercredi 8 septembre, avec des jeunes de Bongouanou. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, porte-parole adjoint du gouvernement, a dit avoir initié cette tribune pour discuter directement et à bâtons rompus avec cette force vive au foyer des jeunes de la ville, chef-lieu de la région du Moronou, qui accueille le Président de la République dans le cadre de sa visite d'Etat du 9 au 12 septembre.

Dans ses propos, Mamadou Touré a dénoncé les acteurs politiques de l'opposition qui instrumentalisent ces derniers pour mener leurs actions. Pour lui, les pontes de l'opposition qui appellent la jeunesse dans la rue et refusent d'être au front, font preuve de lâcheté.

« Quand ces politiciens vous demandent de brûler les pneus et de casser les biens de vos concitoyens, ce n'est pas une bonne manière de faire la politique.

Par ces actions, ils vous poussent à faire du mal à vos voisins, à des gens avec qui vous avez de tout temps vécu en bonne intelligence et en parfaite harmonie », a-t-il déclaré. Avant d'insister : « N'exécutez aucun mot d'ordre qui soit en contradiction avec vos valeurs, avec votre conviction ».

La secrétaire d'Etat Myss Belmonde Dogo a lancé le même appel. « On ne fait pas la politique en détruisant les biens de l'État et des populations. Arrêtez de brûler les préfectures et les commissariats. Trouvez les moyens de dialoguer et non de tout casser », a-t-elle conseillé.

Le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, pour s'assurer que ses interlocuteurs ont compris la quintessence de son appel, les a invités à protéger les acquis et réalisations faits dans leur circonscription et en contrepartie, l'État prend le pari de financer les projets qu'ils auront initiés et présentés, mais à condition que ceux-ci soient viables.

Dans la même veine, il a invité les jeunes à s'inscrire massivement à la seconde phase du projet "Agir pour les jeunes".

Il a annoncé que parallèlement à ce projet, l'État compte mettre en route d'ici à la fin du mois une autre initiative de 100 millions Fcfa en direction des jeunes du Moronou. « La balle est donc dans votre camp. Faites preuve d'ingéniosité en nous proposant de bons projets à même d'être financés», a-t-il fait savoir.

Le ministre de la Promotion des Pme, Anoblé Félix, présent à la cérémonie, a exhorté ses "jeunes frères" à développer en eux l'esprit de l'entrepreneuriat.