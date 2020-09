Burkina Faso: Défense et sécurité - Les forces de défense et de sécurité se professionnalisent sous le Président Kaboré

« Face à la prégnance de la menace terroriste, le Burkina Faso assumera ses responsabilités. Je le réaffirme solennellement et sans ambages ici. Je salue le travail et l'engagement des forces de défense et de sécurité (Fds) à faire face à la guerre qui nous est imposée.

Je m'incline devant la mémoire de nos vaillants hommes tombés sur le champ d'honneur, pour leur Patrie qu'ils aiment tant et pour laquelle ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême », a déclaré le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dans le Hors-série, juillet 2018, de la « Lettre aux Burkinabè, Les cahiers de la Présidence du Faso ».

Ebranlé par les attaques terroristes, le Burkina Faso a réussi à résister aux forces du mal qui lui ont imposées une guerre asymétrique.

Aujourd'hui, au soir de la fin du premier mandat du Président Christian Kaboré, le Burkina Faso dispose, d'une armée professionnelle et mieux équipée qui donne du fil à retorde aux terroristes.

Il faut le souligner que la réforme de l'armée est inscrite dans le Plan national de développement économique et social (Pndes).

Et ce, pour l'adapter à l'évolution de son temps. « Pour faire face à ces défis nouveaux, des mesures fortes ont été prises pour la réorganisation des forces armées nationales pour plus d'efficacité et de transformer les Forces armées nationales (FAN) en véritables forces de défense bien équipées, entraînées, disciplinées, respectueuses des lois et règlements de l'Etat et de la dignité humaine, c'est le défi que s'est fixé le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré dès son accession au pouvoir », rapporte la « Lettre aux Burkinabè ».

Le gouvernement burkinabè a inscrit la réforme des Forces armées nationales dans un plan stratégique 2018-2022. Le coût de cette réforme en terme de mobilisation de ressources est évolué à plus de 750 milliards de FCFA.

Sans relâche, le Burkina Faso mène son combat contre le terrorisme. Au Sahel, le pays dispose d'un Groupement des forces armées antiterroriste (Gfat) en première ligne dans la lutte contre le terrorisme.

Malgré qu'il soit la cible des attaques terroristes, le Burkina Faso fourni des Casques bleus à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).