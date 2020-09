Gabon: Mercato - Denis Bouanga pourrait rapporter gros à l'AS Saint-Etienne

Bien que Claude Puel ait rapidement pris position pour l'avenir de Denis Bouanga, l'ASSE pourrait songer à se séparer de l'international gabonais qui dispose d'une belle valeur marchande.

Le mercato de l'ASSE pourrait s'accélérer dans sa dernière ligne droite... dans le sens des départs ! Si Claude Puel a mis son veto pour le départ de Fofana, la donne serait plus floue avec Denis Bouanga.

En effet, selon les informations de But Football Club, les Verts sont conscients de l'importante valeur marchande de l'ancien Nîmois et seraient disposés à écouter les offres. Un départ du Gabonais pourraient permettre de renflouer les caisses de l'ASSE.

Et pour cause, Denis Bouanga ne manque pas de sollicitations puisque le Betis Séville, Valence, Everton et surtout l'AC Milan sont attentifs à sa situation. En Ligue 1, le Stade Rennais est également dans le coup.

Reste désormais à savoir comment réagira Claude Puel, lui qui a toujours affiché sa volonté de conserver Denis Bouanga, meilleur buteur de l'ASSE la saison dernière. Et il n'est pas impossible de voir un club anglais lâcher plus de 15 millions d'euros pour plier l'affaire. A ce tarif, les Verts, et Claude Puel, ne pourront pas refuser.