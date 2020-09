Bénin: Réponse à la Covid-19 - L'OMS renforce son appui au ministère de la Santé

Dans le cadre de la réponse à la COVID-19, l'Organisation mondiale de la Santé coordonne plusieurs activités, entre autres, l'appui technique, la mobilisation de ressources matérielles et financières.

Répondant donc à son rôle de Lead dans les urgences sanitaires, la représentation de l'OMS au Benin a offert un important lot de matériels au Ministère de la Santé, le jeudi 27 août 2020.

Il s'agit notamment, de 19.488 kits de tests COVID-19, 33 concentrateurs d'oxygène, 07 ordinateurs portatifs, 07 sacoches pour ordinateurs, 04 imprimantes multifonctions et 01 ordinateur de bureau.

Estimé à un coût global de 235.809.203 francs CFA, cet énième appui de l'OMS vise « à renforcer les diagnostics, mettre les équipes médicales dans de bonnes conditions de travail et secourir les malades en détresse respiratoire », a affirmé le Dr Mamoudou H. DJINGAREY, Représentant Résident a.i de l'OMS au Benin.

Au nom du Directeur Général et de la Directrice Régionale de l'OMS, il a exprimé ses encouragements et ses félicitations au Ministre de la Santé pour son leadership et son engagement dans la lutte contre la COVID-19sur l'étendue du territoire national.

Le Pr. Benjamin HOUNKPATIN, Ministre de la Santé, a exprimé la reconnaissance du Gouvernement du Benin et salué l'engagement tangible de l'OMS pour ses efforts stratégiques et sa volonté sans cesse affichée de soutenir le Ministère de la Santé et d'aider la République du Benin dans le contrôle de la propagation de la pandémie.

« Le présent don contribuera, sans nul doute, à améliorer de manière substantielle, les capacités de diagnostic des laboratoires qui ont été mis en place sur l'étendue du territoire national, la prise en charge et la récupération des patients atteints de la COVID-19 de même que les capacités de gestion administrative de cette pandémie », a-t-il ajouté.

Au-delà de cet appui logistique, dont le Ministre de la Santé s'est réjoui de la constance depuis le début de cette pandémie, la Représentation de l'OMS au Bénin a renforcé ses ressources humaines pour appuyer le Ministère de la Santé dans les initiatives et différentes stratégies mises en œuvre au niveau national pour contrôler la propagation de la pandémie.

Des piliers stratégiques tels que la prise en charge, la prévention et le contrôle de l'infection, la surveillance et le suivi des contacts, la gestion des données, la communication de risque et l'engagement communautaire sont mis en œuvre donc quotidiennement pour renforcer et dynamiser les activités de réponse et de prévention contre la maladie à coronavirus et permettre aux populations d'adopter des comportements et attitudes favorables à la santé.