Gabon: Bakoumba - Les jeunes à l'écoute des membres du PDG

Le week-end écoulé dans le Haut-Ogooué, précisément à Bakoumba dans le département de Lekoko, s'est tenue une causerie politique. Juste Rock Atana Ndali et les autres membres du Parti démocratique gabonais(PDG) ont rencontré les jeunes afin de prendre connaissance de leurs préoccupations.

Le membre du comité central, Juste Rock Atana Ndali, originaire de la province du Haut-Ogooué, a tenu à écouter les préoccupations des jeunes de la commune de Bakoumba, dans le département de Lekoko. Cette causerie politique a emmené les jeunes de cette région à exprimer les situations auxquelles ils font face. Parmi lesquelles, il y a la situation du chômage, de la formation et des stages.

Les jeunes ont attentivement et religieusement écouté les différents orateurs. Ils, ces jeunes, ont été rassurés quant à la volonté des plus hautes autorités à trouver des solutions idoines aux préoccupations exprimées. Un des intervenants leur a d'ailleurs indiqués que dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises(RSE), la Comilog, (Compagnie minière de l'Ogooué) va mettre à la disposition du département de Lekoko, plus de 700 millions pour la réhabilitation de certaines infrastructures. On pense notamment à l'école catholique St Michel, à l'école publique communale A et B et le jardin d'enfants de la municipalité.

Il faut souligner que les petites entreprises locales seront chargées de l'exécution desdits travaux. Ce qui signifie qu'il y aura de l'emploi pour de nombreux jeunes de de la commune de Bakoumba, et partant, ceux du département de Lekoko et ses environs. « Nous attendons dans l'espoir que ce qu'ils ont eu à dire va se réaliser. Nous faisons confiance et attendons vivement la venue de bonnes choses pour nous sortir des vices que sont l'ennui, le manque et le besoin » lance un jeune tout en soupirant.

La rencontre avec les jeunes s'est déroulée en marge de la cérémonie officielle de clôture des cours de vacances « Lekoko 2020 ». Pour joindre l'agréable à l'utile, le membre du Comité central, Alphonse Boundzanga a offert un repas aux jeunes de la localité.