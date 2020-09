Angola: Le ministre veut des associations dans la relation producteur/acheteur

Luanda — Les confédérations et associations professionnelles doivent garantir la relation entre producteurs et acheteurs, en favorisant les échanges et les relations, afin d'éviter les pertes de production nationale dues au manque de débouchés, a défendu le ministre de l'Industrie et du Commerce, Victor Fernandes.

S'exprimant lors d'une réunion avec des membres de la Confédération des entreprises d'Angola, pour écouter les associations professionnelles, Victor Fernandes a souligné que son portefeuille s'associe à des partenaires du secteur pour trouver des solutions.

Lors de la réunion, ils ont abordé les voies et mesures permettant de minimiser les effets négatifs de la situation actuelle sur l'économie nationale avant de transmettre aux opérateurs les initiatives et actions de l'Exécutif angolais, afin de stimuler et revitaliser le secteur productif.

Concernant la rencontre, le ministre a dit qu'elle était satisfaisante, car elle a permis d'aborder les difficultés et les différentes solutions. "Le ministère est disponible pour des propositions avancées, il a donc lancé des défis qui pourraient aider à améliorer les solutions présentées par les partenaires", a-t-il admis.