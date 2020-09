Soudan: Tawer inspecte les conditions des citoyens affectés par les inondations dans l'État du Nord

Dongola — Le Membre du Conseil Souverain de Transition (CST), professeur Siddiq Tawer a affirmé le soutien du gouvernement aux questions de l'État du Nord, indiquant que sa visite dans l'État vient dans le cadre d'inspecter les conditions des citoyens affectés par les inondations pour les soutenir.

Il a salué les efforts du gouvernement de l'État, des institutions et des organisations bénévoles pour se tenir au côté des citoyens affectés.

Le professeur Tawer s'adressait aujourd'hui au Secrétariat général du gouvernement de l'État du Nord à une réunion conjointe qui comprenait le gouverneur de l'État du Nord, professeur Amal Mohamed Izzeddin, les membres du gouvernement de l'État, le comité de sécurité de l'État et un certain nombre de membres du Comité central des forces de la Déclaration de liberté et de changement.

Par ailleurs, le gouverneur de l'État du Nord a salué la visite du membre du CST et la délégation qui l'accompagnait dans l'État.

Elle a déclaré que les visites sur le terrain effectuées par la délégation dans un certain nombre des zones affectées dans la localité de Merowe ont révélé l'étendue des dégâts et des pertes considérables infligées sur les citoyens et la nécessité de les soutenir par le centre.