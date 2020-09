Soudan: Qadi reçoit des représentants de la société civile à l'Est Soudan

Khartoum — Le membre du conseil de souveraineté de transition, Hassan Sheikh Idris Qadi, a reçu mercredi dans son bureau au palais républicain le représentant de la société civile dans l'est du Soudan.

Le représentant de la société civile dans l'est Soudan, Dr Taha bradawl, a déclaré à la presse qu'il a abordé la question d'intérêt des sociétés rurales et civiles dans les trois États de l'est du Soudan et de l'importance d'améliorer la coexistence pacifique à travers la création de la Commission pour la coexistence pacifique qui contribuerait à résoudre les questions de la société civile et native dans l'est du Soudan.

La réunion a également évoqué les questions de la côte soudanaise et de l'importance de la Mer Rouge dans l'investissement dans l'État de la Mer Rouge, en plus du soutien aux communautés locales dans l'est du Soudan car les sociétés ont besoin de services de base et de projets de développement.